La canción del día de Herrera: 'O Tren' ('El Tren') de Andrés do Barro

O tren que me leva pola beira do Miño

Me leva e me leva polo meu camiño.O tren vai andando pasiño a pasiñoE vaime levando cara o meu destiño.Alguén pode ser que me espere na estación,Na terra da felicidad.Todo o que sexa amor e pazO atoparei, eu o tereiCa miña moza no meu lar.O tren que me leva camiña e camiñaVai botando fume, corre pola vía.O río vai feito un mar de lediciasNo tren pouco a pouco volvo á miña Galicia.Pasei moito tempo sen lar, lonxe de eiquí,Foron mil noites cheas de soidá.Falando coa xente pola mañáEscoitarei e sabereiO que pasou polo meu lar.O tren que me leva pola beira do MiñoMe leva e me leva polo meu camiño.O tren vai andando pasiño a pasiñoE vaime levando cara o meu destiño.Alguén pode ser que me espere na estación,Na terra da felicidad.Todo o que sexa amor e pazO atoparei, eu o tereiCa miña moza no meu lar.