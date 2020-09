La canción del día de Herrera: 'California Blue' de Roy Orbison

Música para amanecer en este jueves en la canción del día de ‘Herrera en COPE’: ‘California Blue’ de Roy Orbison

Es la historia de una canción. El gran Roy Orbison, que en 1989 había compuesto esta canción: 'California Blue'. Era su álbum número 21. Y dio la casualidad, maldita fuera, que era su obra póstuma. Se publicó poco después de un ataque al corazón. El gran Roy Orbison.

Letra de la canción 'California Blue' de Roy Orbison

Working all day and the sun don't shine

Trying to get by and I'm just killing time

I feel the rain fall the whole night through

Far away from you, California blue

California blue, dreaming all alone

Nothing else to do, California blue

Everyday I pray, I'll be on my way

Saving love for you, California blue

One sunny day, I'll get back again

Somehow, someway but I don't know when

California blue, California blue

Living my life with you on my mind

Thinking of things that I left far behind

It's been so long doing all I can do

To get back to you, California blue

California blue (California blue)

Dreaming all alone (California blue)

Nothing else to do (California blue)…