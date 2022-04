'Be My Baby', interpretada por Bette Midler, la 'Canción del día' de Herrera en COPE

En 1963 Phil Spector compuso este 'Be My Baby', una canción interpretada por The Ronettes y dicen una de las mejores versiones pop de la historia. En su momento, este tema alcanzó el número 2 en la lista estadounidense Billboard Hot 100, y el número 4 en la lista británica Record Retailer.

Be My Baby es la 'Canción del día' elegida por Carlos Herrera para este Lunes Santo, en esta ocasión interpretada por la artista hawaiana Bette Midler.

Aquí tienes la letra de la canción:

The night we met, I knew I needed you so

And if I had the chance, I'd never let you go

So won't you say you love me,

I'll make you so proud of me

We'll make 'em turn their heads every place we go

So won't you, please, (be my, be my baby)

Be my little baby, (my one and only baby)

Say you'll be my darlin', (be my, be my baby)





Be my baby now, (my one and only baby)

Wha-oh-oh-oh

I'll make you happy, baby, just wait and see

For every kiss you give me I'll give you three

Oh, since the day I saw you

I have been waiting for you

You know I will adore you 'til eternity





So won't you, please, (be my, be my baby)

Be my little baby, (my one and only baby)

Say you'll be my darlin', (be my, be my baby)

Be my baby now, (my one and only baby)

Wha-oh-oh-oh

So come on and, please (be my, be my baby)





Be my little baby, (my one and only baby)

Say you'll be my darlin', (be my, be my baby)

Be my baby now, (my one and only baby)

Wha-oh-oh-oh

(Be my, be my baby), be my little baby

(My one and only baby), oh,

(Be my, be my baby), oh,

(My one and only baby), wha-oh-oh-oh-oh