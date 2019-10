La canción de hoy de Herrera: ‘I’ll never fall in love again’ de Elvis Costello

En este jueves previos a un viernes festivo, Día de Todos los Santos, escuchamos en la canción del día de 'Herrera en COPE' la célebre melodía 'I'll never fall in love again' compuesta para un musical, en una de sus múltiples versiones, en este caso, de Elvis Costello.

“Es la historia de una canción…

Burt Bacharach, ese genio creativo en el año 69 para un musical ‘Promises Promises’, estando él enfermo en un hospital por neumonía recibió la petición de los creadores del ‘Promises, Promises’ diciendo: “hace falta una canción en el medio, una canción que la gente pueda tararear, que la pueda silbar…”.

Burt Bacharach se levantó de su cama, cogió una letra de Hal David y en media hora, aproximadamente, escribió este ‘No me volveré a enamorar jamás’ (‘I’ll never fall in love again’) que lo ha cantado Dionne Warwick, Johnny Mathis, tantos y tantos más…

Pero hoy repesco esta interesantísima versión de este raro artista, seductor y sugerente llamado el Elvis Costello.

No sabes que nunca volveré a enamorarme

Solo tienes mentiras, dolor y tristeza

Al menos hasta mañana

Nunca me enamoraré de nuevo..."

Letra de ‘I’ll never fall in love again’ de Elvis Costello

What do you get when you fall in love?

A guy with a pin to burst your bubble

That's what you get for all your trouble

I'll never fall in love again

I'll never fall in love again

What do you get when you kiss a guy?

You get enough germs to catch pneumonia

After you do, he'll never phone ya

I'll never fall in love again

Dontcha know that I'll never fall in love again?

Don't tell me what it's all about

'Cause I've been there and I'm glad I'm out

Out of those chains, those chains that bind you

That is why I'm here to remind you

What do you get when you fall in love?

You only get lies and pain and sorrow

So far at least until tomorrow

I'll never fall in love again

No, no, I'll never fall in love again

Ahh, out of those chains, those chains that bind you

That is why I'm here to remind you

What do you get when you fall in love?

You only get lies and pain and sorrow

So far at least until tomorrow

I'll never fall in love again

Dontcha know that I'll never fall in love again

I'll never fall in love again