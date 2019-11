La canción de hoy de Herrera: ‘Can't take my eyes off you’ de Dolapdere Big Gang

Para la canción del día de esta mañana ‘Herrera en COPE’ nos trae una de las canciones más versionadas, ‘Can’t take my eyes off you’, que en esta ocasión interpreta un grupo turco: Dolapdere Big Gang.

“Es la historia de una canción…

En el año 2005, mi inolvidable amigo y compañero Jesús Prieto me trajo un disco de Turquía, de una banda rara de tíos que llevaban el nombre de un distrito de Estambul, Dolapdere, y que cantaban canciones pop en inglés pero con instrumentos turcos.

Y me encontré por ahí en medio una versión de ese ‘No puedo quitar mis ojos de ti’, que me sigue subyugando de 'Dolapdere Big Gang'.

Te quiero mucho

Y te digo la verdad…”

Letra de la canción ‘Can't take my eyes off you’ de Dolapdere Big Gang

You're just too good to be true

I can't take my eyes off you

You'd be like heaven to touch

I wanna hold you so much

At long last love has arrived

And I thank God I'm alive

You're just too good to be true

Can't take my eyes off you

Pardon the way that I stare

There's nothing else to compare

The sight of you leaves me weak

There are no words left to speak

But if you feel like I feel

Please let me know that is real

You're just too good to be true

I can't take my eyes off you

I love you baby

And if it's quite all right

I need you baby

To warm the lonely nights

I love you baby

Trust in me when I say

Oh pretty baby

Don't bring me down I pray

Oh pretty baby

Now that I've found you stay

And let me love you, baby

Let me love you

You're just too good to be true

I can't take my eyes off you

You'd be like heaven to touch

I wanna hold you so much

At long last love has arrived

And I thank God I'm alive

You're just too good to be true

Can't take my eyes off You

I love you baby

And if it's quite all right

I need you baby

To warm the lonely nights

I love you baby

Trust in me when I say

Oh pretty baby

Don't bring me down I pray

Oh pretty baby

Now that I've found you stay

Oh pretty baby

Trust in me when I say