La canción del día de Herrera: ‘Stay just a little bit longer’ de Jackson Browne

Esta mañana una canción del día de 'Herrera en COPE' muy adecuada para estos días de estado de alarma: 'Stay just a little bit longer' de Jackson Browne.

“Es la historia de una canción….

Una vez Maurice Williams y The Zodiacs crearon una pieza llamada ‘Stay’, que con los años Brian Galafaro que era el bajista de la banda de Jackson Brown y el propio Jackson Browne en un viaje recompletaron para acabar una de sus canciones de aquel famoso disco llamado ‘Running on empty’ así ‘Corriendo muy cansado’.

Bueno, viene a decir que qué a gusto se está en el escenario, quedaos ahí que seguiremos cantando. Va bien para el día de hoy.

“People stay”…Personas, gente, quedaos aquí, quedaos con la radio, sé que tenéis muchas cosas que hacer en casa, pero no estorbamos. Quedaos con nosotros las 24 de las 24. Haremos nuestro trabajo y os daremos compañía y sobre todo información..."

Letra de la canción ‘Stay just a little bit longer’ de Jackson Browne

People stay just a little bit longer

We want to play, just a little bit longer

Now the promoter don't mind

And the union don't mind

If we take a little time

And we leave it all behind and sing

One more song

Oh won't you stay

Just a little bit longer

Please please please, say you will

Say you will

Oh won't you stay

Just a little bit longer

Oh please please please stay

Just a little bit more

I bet promoters don't mind

And the roadies don't mind

If we take a little time

And we leave this all behind

Singing one more song

