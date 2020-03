La canción del día de Herrera: ‘Half a minute’ de Matt Bianco

Canciones para el confinamiento por el coronavirus en la canción del día de ‘Herrera en COPE’, ritmo brasileño para este martes: ‘Half a minute’ de Matt Bianco.

“La historia de una canción…

Si esta cosa tan bossa nova que está sonando le digo que la canta Matt Bianco ustedes pensarán que es un solista argentino paseado por Brasi. No, no, no Matt Bianco es una banda inglesa de pop de allá por los años 80.

En el año 83 con esa mezcla de jazz muy ligero y ritmos latinos creaba este ‘Half a minute’ tan delicioso…·

Letra da la canción ‘Half a minute’ de Matt Bianco

What is there to say

When all the love has slipped away in half a minute

There is always something we can blame

But in the end, it's just the same

Suddenly, you find yourself alone

Half a minute

Half a minute

What is there to say

When all the dream just fades away in half a minute

Every explanation we can find

Will never change it, we are through

Suddenly, you find yourself alone

Half a minute

Half a minute

Suddenly, you find yourself alone

Half a minute

Half a minute

Half a minute

Half a minute

Half a minute

Half a minute

Half a minute

Half a minute

Half a minute

