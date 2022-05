En la canción del día de ‘Herrera en COPE’: ‘Born to run’ de Frankie goes to Hollywood.

‘Born to run’ es una canción que compuso Bruce Springsteen cuando tenía 24 años. Es una canción que cambia el rock, una de las piezas fundamentales y elementales de la historia de esa música. Hoy traemos la versión de estos new wave de Liverpool llamados Frankie goes to Hollywood.