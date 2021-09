La canción del día de Herrera: "Dancing In The Moonlight" de King Harvest

King Harvest fue un grupo francoamericano que no duró mucho. Esta banda cogió una canción de Sherman Kelly y la llevó hasta el éxito.

A Sherman Kelly le habían dado una paliza, un suceso que el artista americano relata en su biografía, "en un viaje a St. Croix en 1969, fui la primera víctima de una despiadada pandilla de St. Croix que finalmente asesinó a ocho turistas estadounidenses. En ese momento, sufrí múltiples fracturas y heridas faciales y me dieron por muerta. Mientras me recuperaba, escribí "Dancin In The Moonlight" en el que imaginaba una realidad alternativa, el sueño de una celebración pacífica y alegre de la vida. La canción se convirtió en un gran éxito y fue grabada por muchos músicos de todo el mundo"

Aquel suceso llevó a Kelly a escribir una canción diciendo que bonita era la vida, que bonita era la luna y bailar con ella. "Dancin In The Moonlight" sigue siendo muy popular hasta hoy.





Letra de "Dancing In The Moonlight" de King Harvest

Lo conseguimos casi todas las noches

Cuando esa luna es grande y brillante

Es una delicia sobrenatural

Todos bailan a la luz de la luna

Todos aquí están fuera de la vista

No ladran y no muerden





Mantienen las cosas sueltas, las mantienen apretadas

Todos bailan a la luz de la luna





Bailando a la luz de la luna

Todos se sienten cálidos y brillantes

Es una vista tan fina y natural

Todos bailan a la luz de la luna





Nos gusta nuestra diversión y nunca peleamos

No puedes bailar y mantenerte tenso

Es una delicia sobrenatural

Todos bailan a la luz de la luna





Lo conseguimos casi todas las noches

Y cuando esa luna es grande y brillante

Es una delicia sobrenatural

Todos bailan a la luz de la luna