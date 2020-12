Canciones de navidad

Hoy en HISTORIAS DE LA MÚSICA (Mar Amate. Alberto Herrera y Fernando Salaverri) nos ponemos hoy nuestros gorritos navideños y hemos buscado canciones que hablen de la Navidad en todos los estilos, géneros y ritmos, anticipándonos un poco al aluvión de villancicos y canciones navideñas, que nos van a llegar en los próximas semanas. HAVE YOURSELF A MERRY LITLLE CHRISTMAS. (TENGA UNA FELIZ NAVIDAD) cantada por SAM SMITH en 2014. VILLANCICOS POR TANGOS DE ESPERANZA LA DEL MAERA con TRIANA PURA en 1.999. BLUE CHRISTMAS (Triste Navidad) de ELVIS PRESLEY en 1957. ROCKIN’ AROUND THE CHRISTMAS TREE (Rockeando alrededor del arbol de Navidad) de BRENDA LEE en 1958. LLEGÓ LA NAVIDAD (Winter Wonderland) cantada en español por LUIS MIGUEL en 2006. WHITE CHRISTMAS (NAVIDADES BLANCAS) con MICHAEL BUBLÉ (WITH SHAINA TWAIN) en 2.011 y VEN A MI CASA ESTA NAVIDAD de LUIS AGUILÉ grabada en 1969.