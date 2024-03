La teoría sobre las imágenes de Kate Middleton en Windsor que prueba su verdadero estado de salud: "Imposible"

La 'Fruta Pelada' la trae María José Navarro. Arrancamos la semana hablando sobre lo último del caso Kate Middleton. Su reaparición, a través de una fotografía, en una granja con el príncipe William comprando productos ecológicos, ha dado la vuelta al mundo. El periódico The Sun conseguía en exclusiva las imágenes y esto sigue generando un debate. ¿Quieres saber qué es lo que se comenta al respecto y que está generando mucho revuelo en redes sociales? Escúchalo en el audio que tienes aquí disponible.

Audio

Esta es la hipótesis que se maneja en Londres tras las imágenes en chándal de Kate Middleton María José Navarro comenta con Carlos Herrera aquellas noticias que hacen ruido en redes sociales. En esta ocasión, hablan sobre el caso de Kate Middleton Paola AlbaladejoRedacción Herrera en COPEMadrid 19 mar 2024 - 08:53





En concreto, la colaboradora de 'Herrera en COPE' ha explicado que "la opinión mayoritaria es que no es ella, y que no es él. Se ha analizado incluso la altura de ambos para concluir que es imposible que fueran ellos y que el rostro de ella no es el de ella". Pero es que hay más, dicen que "en las cabañas de la granja hay motivos navideños. Es decir, que eran antiguas".

Así que el periódico 'The Sun', que ha pagado 200.000 libras por las fotografías, trata de demostrar que son ciertas. Y lo hace mandando a reporteros a peinar la zona. El reportero que estaba en la granja pudo confirmar que las casetas que aparecen en las imágenes son así y que están dispuestas como en las instantáneas y que los motivos navideños siguen ahí.

Más allá de eso, María José Navarro y Carlos Herrera han hablado sobre más asuntos. Entre ellos, destaca el acto en el que el comunicador fue nombrado hijo predilecto de Cádiz.

Con un "cuando a uno le adoptan a esta edad le da ganas de decir, pero esto ¿por qué no lo habíais hecho antes?", arrancaba Carlos Herrera su discurso en representación del resto de hijos predilectos de este año.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Para Herrera es un honor ser Hijo Predilecto, y recordaba que lo que le dijo "mi inolvidable abuela Cecilia -que era una almeriense de raíz, sabia, adorable, con motivo del primer distingo que me dieron. 'Mira hijo, los premios y las distinciones siempre mejor que te los den y no te lo den locales de una sabiduría aplastante', pero me añadió algo más, 'mira hijo mío, a quien se lo han dado antes por aquello de con quién te puedan comparar para lo bueno y para lo malo'. Claro al documentarme sobre mis predecesores salen nombres como Rocío Jurado, Alejandro Sanz, José Pedro Pérez Llorca, Fernando Quiñones, Rafael Alberti, Paco de Lucía, Lola Flores..., y veo que ustedes me incluyen en esta constelación y no sé yo en que estaban pensando, pero yo no pienso objetar absolutamente".

Por la provincia de Cádiz, decía Herrera, "he hecho una sola cosa, amarla apasionadamente y admirarla por ser la sede de la libertad".

Sobre sus palabras, el ambiente que se vivió y cómo sintió él ese evento, asegura que fue muy especial y bonito.

La nueva aventura profesional de Pablo Iglesias o lo último sobre Jon Rahm, entre los temas de la 'Fruta Pelada' del miércoles

Más temas. Pablo Iglesias estrena hoy su taberna. Ayer la abrió para amigos y este miércoles la abre para el público en general. El expolítico asegura estar nervioso. "Hoy había que echar la mano porque es la inauguración. Han llamado unas señoras para reservar y me han reconocido, una risa", decía.





Por último, María José Navarro y Carlos Herrera han hablado sobre Jon Rahm. Fue el encargado de elegir el menú para el resto de campeones del Master de Augusta. Tenía duda de si poner chuletón o no. Ya ha decidido. Pondrá jamón y lomo, idiazábal con trufa negra, chistorra con patatas, croquetas de pollo, tortilla de patatas, lentejas estofadas... ¡eso de tapas!