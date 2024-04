La reacción de Carlos Herrera al rifirrafe entre Amor Romeira y Sonia Ferrer por la ley trans

Vamos a por otro día de 'Fruta Pelada' en 'Herrera en COPE'. Una sección en la que María José Navarro le trae a Carlos Herrera todas aquellas noticias que se comentan en redes sociales.

Como el caso de Koldo García. El ex asesor del exministro, José Luis Ábalos, compareció ayer en el Senado. Lógicamente, con la actitud mostrada, respondiendo apenas a alguna pregunta, ayer fue la gran estrella del ruido. El momento más comentado en redes, por ejemplo, fue este. Preguntaba el senador de EH Bildu Josu Estarrona.





"Usted ha dicho que tiene la conciencia tranquila, ¿Podría decirnos quién no podría tenerla tan tranquila?", decía Estarrona. Replicaba contundentemente Koldo indicando que "igual ustedes, ¿no? Lo primero".

Estarrona tampoco es que sufra de velocidad en la sangre, reflexionaba Navarro, pero ya, a partir de ahí, ya decidió que mejor se dedicaba al mus. No hizo ninguna otra pregunta, por lo que pudiera pasarle.

En redes, en ese momento, cuenta la colaboradora de 'Herrera en COPE' que "se ganó bastantes simpatías".

Ayer, en Cuatro, el programa de Nacho Abad, nuestro colaborador, efectivamente estuvo “En boca de todos”. Habían quedado para hablar de si es factible oponerse a la ley trans del ministerio de Irene Montero, o es transfobia si lo haces.

En contra de muchos de los aspectos de esa ley, como por ejemplo, la que atañe a los menores, Sonia Ferrer, que es colaboradora habitual del programa. Y feminista. Y enfrente Amor Romeira, que también trabaja en televisión y que dice haber sufrido transfobia por culpa de Sonia Ferrer. Fue un debate muy tenso, y a Sonia le están diciendo cualquier cosa en redes.

"¿Tú no crees que antes de pasar de hormonaciones a menores, por mutilación del cuerpo...?", preguntaba Ferrer sin poder llegar a acabar la frase porque Amor Romeira la interrumpía, diciéndole que por qué tenía que decir que era mutilación del cuerpo "cuando es una reafirmación de sexo. Tú te has aumentado el pecho y nadie te dice que te has hecho un desgarro muscular en las mamas. Es una reafirmación de sexo. No digas mutilación".

Sonia Ferrer indicaba "que lo primero que habría que hacer es respetar a la infancia". Por último, sentenciaba la conversación Romeira diciendo que no quería ser como ella.

A Ferrer, como decíamos, por oponerse a algunos aspectos de esa ley trans, le están cayendo todo tipo de comentarios en redes. Inmediatamente después, Herrera ha reaccionado a este rifirrafe, diciendo que esto era "la policía de la moral".

María José Navarro y Carlos Herrera han abordado más temas. Como que la Federación Española de Fútbol no cederá al Barça las imágenes que pide del partido contra el Madrid. Querían, fundamentalmente, el momento del “gol fantasma” no concedido a Lamine Yamal.

Hubo mensaje de Joan Laporta a la “nación culé”. Laporta aseguraba que, como presidente del Barça, "el mal uso de una herramienta como el Var nos está marcando la agenda. La forma de como se aplica, quita espontaneidad al fútbol. Estoy a favor de que, ya que lo tenemos, se utilice para evitar errores que podían originar decisiones injustas. Sigue provocando confusión y criterios contradictorios según los partidos y equipos".

Y también hay una polémica en Málaga que tiene como epicentro la calle Larios. Resulta que se han hecho públicas las imágenes de tres jovencitos destrozando una exposición fotográfica sobre niños en acogida.

En esas imágenes se ve perfectamente que no quieren dejar ni una en pie. Ha dicho el alcalde, Francisco de la Torre, que hay que despejar un poco esa calle y que quizá sea mejor trasladar este tipo de instalaciones a otros puntos de la ciudad.

En Canarias, por otra parte, crece un movimiento contra el turismo de masas en las islas. Hubo manifestaciones el fin de semana en las capitales de cada isla y seguirán con las protestas, pidiendo moratorias y una ecotasa, entre otras cosas.

El motivo por el que Alec Baldwin es viral y la sanción a un luchador iraní, entre los temas de la 'Fruta Pelada'



Alec Baldwin también se ha hecho viral. Estaba el hombre en una cafetería y fue abordado por una mujer pro-palestina que le acusaba de causar una muerte sin recibir condena (recordemos que mató a una mujer de un disparo en un rodaje), intentó chantajearle para que dijera “Palestina Libre” y “Maldito sea Israel” a cambio de dejarle en paz.

Han sancionado a un luchador iraní de artes marciales mixtas por pegar una patada en la cadera a la chica que lleva los carteles de los rounds en los combates. Se llama Ali Heibati. Después de la patada le vino lo peor. Le dieron en la carita los allí presentes, que ya te puedes imaginar que no es gente delgaducha y partidaria del diálogo. No te pierdas la sección completa de 'Fruta Pelada' en el audio que tienes aquí disponible.

Y, por último, ya nos han mostrado algunas imágenes de lo nuevo de Marvel: Deadpool y Lobezno. Los dos juntos para salvar al mundo. Se estrena el 25 de julio en España.

La sinopsis es la siguiente: Lobezno se recupera de sus heridas cuando se cruza con Deadpool, que ha viajado en el tiempo para curarlo con la esperanza de hacerse amigos y formar un equipo para acabar con un enemigo común. Así que, ya sabes. Si eres amante de Marvel, el próximo mes de julio tienes una cita para acudir al cine.