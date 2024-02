Las palabras de Carlos Herrera a María del Monte tras la detención de su sobrino en Sevilla: "No me extraña"

María José Navarro, en su 'Fruta Pelada', aborda numerosas cuestiones que hacen ruido en redes sociales. Entre ellas, destaca la detención de Antonio Tejado, sobrino de María del Monte. Presunto autor intelectual del robo en casa de su tía. Carlos Herrera se ha pronunciado al respecto. No te lo pierdas en el audio que tienes disponible aquí.

Audio





Dice Navarro que se le ocurren pocas cosas más impactantes que el sonido de la Policía entrando en su casa. Inmediatamente después, Carlos Herrera se ha pronunciado al respecto. "A mí lo que me admira, y se lo he dicho a María, es su templanza y sus ejemplares declaraciones. La prudencia, la presunción de inocencia, todo es admirable. Yo me enorgullezco de ser su hermano".

Como hemos mencionado anteriormente,Antonio Tejadopasó este lunes a disposición judicial tras su detención por presuntamente ser autor intelectual del robo en casa de su tía.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Tras negarse a declarar ante la Guardia Civil en la Comandancia de Montequinto, el ex de Rosario Mohedano llegaba a primera hora de esta mañana al Juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla y, según adelanta 'El diario de Sevilla', el juez ha decidido enviarlo a prisión provisional al considerarlo como el autor intelectual de los asaltos a las viviendas, incluida la de la folclórica, por suministrar información de las víctimas, sus rutinas y su patrimonio al resto de la organización.

De los 8 miembros de la banda, el juez ha decretado prisión provisional para seis de ellos, incluido Antonio Tejado, a los que se les imputan los delitos de robo con violencia e intimidación, detención ilegal, pertenencia a organización criminal, receptación y tráfico de drogas.

Las investigaciones, por otra parte, habían permanecido bajo secreto de sumario hasta que se procedió a la detención de las ocho personas y a la práctica de 11 registros, nueve de ellos en Sevilla y los otros dos en las viviendas que se encuentran ubicadas en las localidades de Brenes y Guillena, según confirmaban fuentes del caso a 'El diario de Sevilla'.

¿Qué es lo que ha dicho María del Monte tras conocer la detención de su sobrino?

El pasado domingo, la intérprete María del Monte habló sobre la detención de su sobrino como supuesto autor intelectual del robo en su casa. El programa Andalucía de Tarde en Canal Sur recogía sus primeras declaraciones a las puertas de su domicilio.





"Hace cinco meses, pasamos el peor día de nuestras vidas y en estos momentos estamos confiando plenamente en la Justicia y por encima de todo hay que creer en la presunción de inocencia", decía atendiendo a los periodistas que allí se encontraban.

Además, cuando fue preguntada sobre si había sospechado de su sobrino, decía que ella no era "quien, para sospechar de nadie, no he sospechado de nadie hasta que un juez diga lo que tenga que decir". La artista también ha querido agradecer a la Guardia Civil "su esfuerzo" e insistía en que había que confiar en la Justicia.

Por último, María del Monte también aseguró que lo está pasando mal. "No hay que ser Séneca, poneros en mi lugar, no es un buen momento".