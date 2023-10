Carlos Herrera habla claro por lo que va a pasar con el caso Álvaro Prieto: "Se reconstruirá"

Este lunes, era encontrado el cuerpo sin vida del joven Álvaro Prieto. El cadáver era hallado cuatro días después de su desaparición, cuando un cámara de televisión se encontraba en la estación de Santa Justa informando en directo de las novedades en torno al caso. Sin embargo, sigue habiendo multitud de incógnitas en torno al fallecimiento del joven.

María José Navarro está manteniendo informado a Carlos Herrera de la última hora del caso. Este martes, recordaba las palabras del delegado del Gobierno de Andalucía, Pedro Fernández, sobre la actuación de Renfe con el joven. Tras escuchar el audio, el comunicador no pudo evitar comentarlo.

"Poco a poco", apuntaba Herrera, que aseguraba "se reconstruirá" toda la escena, como suele ocurrir en este tipo de casos, para poder averiguar qué llevó a Álvaro a subirse a ese tren, en el que perdió la vida.

Nacho Abad analiza los detalles del caso de Álvaro Prieto

Una de las personas que está siguiendo muy de cerca el caso es Nacho Abad, quien ha analizado en 'Herrera en COPE' los detalles que se conocen hasta la fecha y ha cuestionado algunas de las hipótesis principales.

¿Cómo accedió el futbolista del juvenil del Córdoba al hueco que hay entre dos vagones de un tren? ¿Qué le llevó a colarse en la estación por la zona por la que entró? ¿Por qué no intentó pedir ayuda para contactar con sus padres? Son algunas de las muchas preguntas que hay sobre la mesa y a las cuales ha intentado responder Abad.

"Como todos los técnicos te dicen que es imposible escalar un tren de aluminio sin punto de agarre, se empezó a distribuir la teoría de que saltó desde un puente que había encima de las vías", comienza a analizar el experto en Herrera en COPE. Abad asegura que ha "conseguido demostrar que el tren que había dejado el puente cuando fallece, no es el tren donde aparece", el cuerpo.

Para Nacho resulta evidente que "no puede saltar de tren a tren, hay como 15 metros, es un salto imposible". Algo que desmontaría una de las últimas teorías sobre el caso del joven cordobés fallecido en la estación.









En este punto, la gran pregunta es cómo pudo acceder al recinto. "Entró por una zona en la que suelen acceder drogadictos que van allí a consumir sin que nadie les vea.Caminó por las vías, llegó al tren famoso y lo que hizo, que se puede demostrar, en el hueco que hay entre los vagones de medio metro de ancho, fue impulsándose hacia arriba", ha asegurado.

La clave para asegurar este último punto estaría en que el suceso "ocurrió porque hay huellas dactilares en sentido ascendente entre los vagones", un asunto que no estaba del todo claro

Por otro lado, Nacho Abad ha querido intentar arrojar luz en torno a la polémica surgida por el cargador del móvil. Desde Renfe se ha llegado a asegurar que se le ofreció uno y el joven lo habría rechazado. Abad, quien ha podido conocer más detalles, ha explicado por qué lo rechazó realmente: "Más allá de los testigos del entorno, lo cierto es que rechaza el cargador porque no coincide con su teléfono. No vale. Se coloca delante del dispensar de billetes, pero no tiene un duro", relata Abad.

Escucha el análisis de Nacho Abad en el siguiente audio.

Dudas al conocer la autopsia de Álvaro Prieto

Carlos Herrera no ha sido el único comunicador que se ha referido a este asunto. El director de 'La Linterna', Ángel Expósito, planteaba sus dudas al conocer la autopsia preliminar de Álvaro Prieto. Y no lo hacía solo, sino que realizaba un análisis en profundidad de los datos de la mano de Cruz Morcillo. Escúchalo en el siguiente vídeo.