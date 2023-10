La revelación de la madre de un amigo de Álvaro Prieto a Sonsoles Ónega: "Ha pagado las consecuencias"

Es una de las noticias más tratadas en los medios de comunicación. Se trata de la desaparición y fallecimiento del joven cordobés Álvaro Prieto. Son muchos los testimonios que han entrado para abordar el caso desde múltiples perspectivas, pero en este caso destacamos las palabras de María, la madre de un amigo de Prieto que niega que el personal de la estación le ofreciera un cargador de móvil.

Intervino en el programa 'Y ahora Sonsoles', de Sonsoles Ónega. Aseguró que Álvaro Prieto ha pagado la "negligencia por parte de un personal que es la teoría que tenemos aquí, y ha tenido que pagar las consecuencias. Un niño que lo único que quería era volver a casa. Esta familia es ejemplar".

Sobre este asunto también habló Miguel Lago, colaborador del programa. "¿En qué punto estamos como sociedad en el que hay en una estación como Sevilla, en este caso un chaval blanco, guapo, bien vestido y no hay ningún trabajador que le eche una mano? A mí lo que me lleva a pensar es que en esta era en la que vivimos del cinismo ya no nos ayudamos los unos a los otros", reflexionó. Instantes después, matizaba sus palabras indicando que "no por ser guapo y joven merece más o menos ayuda".

Herrera, sobre la actuación de RTVE en el hallazgo del cadáver: "La cámara no va buscando necesariamente el morbo"

Carlos Herrera también ha querido pronunciarse sobre el fallecimiento de Álvaro Prieto y las circunstancias en las que se produjo el hallazgo del cuerpo. El comunicador ha querido dejar clara su postura sobre la actuación de RTVE en el descubrimiento del cadáver.

"Vamos a ver, un cámara está rodando por allí y en ese momento encuentra aquello", comienza su discurso.

Añade que "en ese momento, ese tren se va. Y cuando entra en el directo el cámara y este reportero, el tren vuelve. Y es entonces cuando están allí y se ve".

El director de 'Herrera en COPE' indicó, además, que "estaban en directo, es decir, no van buscando esa imagen. Esa imagen se la encuentra la cámara en directo, no va buscando necesariamente el morbo".

¿Y qué es lo que no le cuadra a Nacho Abad del caso? Ha dado todas las claves en 'Herrera en COPE'

Nacho Abad es una de las personas que mejor informado se encuentra sobre el caso de Álvaro Prieto.

"Como todos los técnicos te dicen que es imposible escalar un tren de aluminio sin punto de agarre, se empezó a distribuir la teoría de que saltó desde un puente que había encima de las vías", comienza a analizar el experto en Herrera en COPE. Abad asegura que ha "conseguido demostrar que el tren que había dejado el puente cuando fallece, no es el tren donde aparece", el cuerpo.

Para Nacho resulta evidente que "no puede saltar de tren a tren, hay como 15 metros, es un salto imposible". Algo que desmontaría una de las últimas teorías sobre el caso del joven cordobés fallecido en la estación.

Es en ese momento cuando Nacho Abad ha querido poner sobre la mesa una pregunta: Si no saltó, ¿cómo pudo acceder? Al recinto entró por una zona en la que suelen acceder drogadictos que van allí a consumir sin que nadie les vea. Caminó por las vías, llegó al tren famoso y lo que hizo, que se puede demostrar, en el hueco que hay entre los vagones de medio metro de ancho, fue impulsándose hacia arriba", ha asegurado.