Un alemán pierde 10.000 euros en una web de apuestas de Malta y le devuelven el dinero porque la Justicia Europea dice que el juego era ilegal en Alemania

El programa Herrera en COPE ha puesto sobre la mesa un caso que ha generado un intenso debate. El colaborador Alberto Herrera ha expuesto la historia de un ciudadano alemán que, tras perder 10.000 euros en tragaperras online, ha conseguido que la justicia le dé la razón y le devuelvan el dinero. El jugador había accedido a una página de apuestas de Malta a través de una VPN, ya que el juego online está prohibido en Alemania.

Tras perder todo el dinero, el hombre decidió llevar el caso a juicio. Su argumento se basaba en que el contrato era nulo porque el juego es ilegal en su país de residencia, Alemania, y por lo tanto, la empresa debía reintegrarle las pérdidas. La primera reacción en el estudio, por parte de Jorge Bustos, fue de incredulidad: "Qué jeta".

Herrera en COPE Alberto Herrera

El aval del Tribunal de Justicia de la UE

Lo que parecía una anécdota ha resultado ser un caso respaldado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Según explicó Alberto Herrera, la corte ha dejado claro que "si el juego era ilegal en tu territorio, no tiene validez, si apostaste". Al declararse el contrato nulo, el tribunal europeo avala que los usuarios puedan reclamar las pérdidas y que la empresa esté obligada a "devolverte la pasta".

Si el juego era ilegal en tu territorio, no tiene validez, si apostaste" Alberto Herrera

El tribunal también aborda la posible mala fe del usuario. El hecho de que una persona entre en una web de otro país, a sabiendas, no significa que "esté actuando de mala fe", según la sentencia. La resolución pone el foco en las empresas de juego, que deben contar con bloqueadores de acceso para impedir la entrada desde territorios donde su actividad es ilegal.

La responsabilidad individual, a debate

La sentencia ha abierto un debate sobre los límites de la protección al consumidor y la responsabilidad personal. Jorge Bustos se ha mostrado crítico con la decisión, defendiendo que la acción de apostar debe tener consecuencias para el individuo. "Yo creo que la responsabilidad individual de quien apuesta tiene que tener sus sus sus consecuencias, no puede ser que luego el estado que si no se apuesta, segura", ha afirmado.

LAURENT ANTONELLI / TRIBUNAL DE JUSTICIA UE Una vista ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) en la Gran Sala.

No obstante, existe un matiz importante en la aplicación de esta doctrina. Alberto Herrera ha señalado que si la empresa demuestra que el usuario apostó con el único objetivo de reclamar en caso de perder, el juez puede denegar la devolución por considerar que existe un abuso de derecho. Una línea "bastante fina", según ha reconocido el propio Herrera, que deja la puerta abierta a futuras interpretaciones.