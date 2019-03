Las delirantes palabras de una periodista que vinculan la condición sexual con el capitalismo

Ángel Expósito ha destacado este jueves en su sección "El paseíllo del Tron" en 'Herrera en COPE' las palabras de una periodista de Público que relaciona heteropatriarcado con capitalismo, considerando que el lesbianismo es la mejor manera para que la mujer se libere "de la violencia y el poder ejercido por los hombres". La protagonista de estas declaraciones es Irantzu Varela, una empresaria, periodista y militante feminista española que también ha tenido sección propia en el programa "La tuerka". Además, es directora del documental "Él nunca me pegó", que habla sobre la violencia psicológica ejercida en una relación de pareja. Este trabajo, que se proyecta en talleres de formación feminista, pretende evidenciar que la violencia contra las mujeres no es sólo física.

El vídeo que Expósito ha rescatado para su sección forma parte de un trabajo audiovisual que Bildu publicó hace un año en sus redes sociales para visibilizar el movimiento lésbico. Entre las participantes se encuentra Irantzu Varela. "Yo creo que es importante la visibilización del lesbianismo. A mí la heterosexualidad me parece una forma de controlarnos. Yo creo que quieren que nos emparejemos ordenadamente, nos reproduzcamos como Dios manda y así seamos funcionales al capitalismo. Así que la heterosexualidad tal como se entiende en el sistema heteropatriarcal, está marcada por la violencia y por el poder ejercido por los hombres hacia las mujeres", dice en el vídeo Irantzu.

Las palabras de la periodista han provocado las carcajadas de los tertulianos del programa. "Me extraña que no haya salido el concordato", ha dicho Sostres. "Entonces que a mí me guste una señora es porque soy capitalista. Si hacemos que todo el mundo sea lesbiana, entonces no colaboraremos con el capitalismo pero tampoco con la raza humana", ha dicho Herrera con mucha ironía.