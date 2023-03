Expósito, sobre la lacra de la ablación: "En España hay 3.600 niñas en peligro de sufrir esta mutilación"

La clave de Ángel Expósito de este miércoles 15 de marzo en 'El Paseíllo de El Tron' en Herrera en COPE es un verdadero drama para millones de mujeres en el mundo.

Es una historia que se produjo hace unos días en el aeropuerto del Prat en Barcelona que refleja un drama atroz para millones y millones de mujeres. Mira, la Policía echa a correr por el aeropuerto buscando a una familia africana que llevan a una bebé de 17 meses. Se encuentra apunto de embarcar hacia Marruecos. Mientras pasan los controles un grupo de policías nacionales entran corriendo en la terminal, tienen que evitar como sea que la familia se suba a ese avión. Un juez había ordenado que no viajasen.Tenían pruebas de que a la pequeña le iban a practicar la mutilación genital femenina fuera de España.

Su madre la había llevado hacía unas semanas a un centro de salud, no porque se encontrase mal ni porque necesitasen una revisión, quería que le practicasen la ablación. Los sanitarios se negaron y, también, la informaron de que España es delito. Pero empezaron a sospechar porque las semanas iban pasando y la familia no volvió a llevar a su hija al médico. El plan era claro: viajar a Marruecos y de allí pasar a Sierra Leona para practicar la mutilación, pero la rápida actuación de las autoridades lo ha evitado.

La ablación es una auténtica lacra en el África subsahariana. De hecho, cuando estuvimos en Mali, conocimos a Asetu, una maliense que dirigía un centro de formación para mujeres. Le pregunté por qué la mutilación seguía vigente, ante lo lo que se encogió de hombros y respondió:

"Es una tradición, es parte de los elementos culturales de este país desde hace mucho tiempo y no hay discusión, es parte de la tradición".

Lo hacen las madres, lo hacen las abuelas a las niñas desde bebés hasta que son ya chicas. Produce mucho dolor físico, sobretodo en la menstruación, infecciones, hemorragias e incluso la muerte y, por supuesto, pasa factura psicológica: miedo, depresión, trastorno de estrés postraumático...

Datos: 200 millones de mujeres en el mundo lo han padecido y no te digo las que lo van a padecer. En España hay 3.600 niñas en riesgo, medio millón en toda Europa. A esa bebé de 17 meses la salvó la Policía por los pelos.

Yo, estos días con todas las celebraciones y tanto día de la mujer no he oído a ninguna feminista oficial hablar de todo esto. No olvidemos este drama, Carlos.