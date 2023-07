Expósito: "Puigdemont se está despiporrando de nosotros en la cara y lo sabe"

La clave del día de Ángel Expósito de 'El Paseíllo de El Tron' enHerrera en COPE es Puigdemont, la llave del gobierno de España en manos de un prófugo.

No deja de resultar paradójico que en esta España nuestra, la clave de un nuevo gobierno o de unas nuevas elecciones la tenga un señor que se escapó en un maletero a Bruselas, a Waterloo, y que sigue allí huido de la Justicia española.Paradojas, paradojas, de esta España nuestra.

El caso es que Puigdemont estará todo lo loco que queramos, pero ya empezó a negociar, eh. Otra cosa se le podrá decir, pero mentir, miente lo justo y si no mira el sainete de la Clara Ponsati, la otra que se escapó con él ayer en Barcelona que decía esto al salir del juzgado:

"Me han puesto en libertad, no he contestado ninguna pregunta, me lo ha recomendado mi abogado y soy muy obediente"

Y se ríe, es que se están despiporrando de nosotros en la cara y lo saben y saben que son fundamentales. A partir de ahí, la cuestión es ¿que va a hacer Puigdemont? Pues seamos sinceros, para Puigdemont cuanto peor, mejor; cuanto peor le vaya a España, mejor, pensará para él.

Así que, solo tiene dos posibilidades o facilitar un gobierno a cambio de lo que sea o no, o impedir el gobierno, bloquear y vamos a elecciones. La duda es que será lo peor para España: nuevas elecciones o un nuevo gobierno visto lo visto. Pues eso depende de Puigdemont: cuanto peor, mejor para lo que más les convenga, eso es evidente.