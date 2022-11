Expósito: "Los protagonistas del día son Pablo y Sara que llegarán a la Luna o más lejos"

La clave de 'El Paseíllo de El Tron' de Ángel Expósito en Herrera en COPE se centra en los dos nuevos astronautas españoles, los leoneses Pablo Álvarez y Sara García que este jueves han pasado por La Linterna.

¡Qué pareja! Ya es casualidad, con lo grande que es España y no te digo Europa, que se presenten miles y miles de personas y que los dos sean de León. En La Linterna estuvieron los dos, el ingeniero y la biotecnóloga. Les mezclamos con gente que les ha conocido desde niños o que trabajan con ellos.

Audio





Luis Carlos, el profesor de Educación Física en 4º de la ESO de Pablo, "no me extraña porque él era un alumno constante" a lo que Pablo dice, "Sara y yo somos bastantes constantes y cabezones. Es un sueño que se ha convertido en realidad y súper contentos y súper feliz y empezando a asimilarlo que no es fácil".

Tiene que ser impresionante que te elijan como uno de los cinco tipos que van a ir a la Luna y espérate que no vayan más lejos porque son muy jóvenes.

Sara trabaja en el Instituto Nacional de Investigaciones Oncológicas, están buscando una fórmula para combatir el cáncer del pulmón y lo están consiguiendo. La pusimos con sus becarios, con los chicos que hacen con ella el doctorado: "nosotros que trabajamos día a día con ella en el laboratorio estamos seguros que, en esta nueva etapa, van a seguir con la constancia, compañerismo y liderazgo al que nos tiene acostumbrados". A lo que Sara con gran alegría reacciona, "¡son mis niños de doctorado! Buscamos nuevos fármacos para atacar dianas que ya hemos determinado en mi laboratorio que son importantes en cáncer de pulmón y de páncreas. Conseguimos que los tumores de pulmón se hagan más pequeños".

Son los protagonistas del día. Qué nivel, qué fuerza y qué orgullo de que estos jóvenes españoles vayan a ir a la Luna.