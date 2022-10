Expósito, a dos oyentes de COPE, Pedro y Fernando: "No pitan a la bandera, te pitan a ti"

Ángel Expósito ha dedicado este viernes El Paseíllo de El Tron a dos oyentes especiales de la Cadena COPE, a Pedro y Fernando, Pedro es el jefe de Fernando, (que no son otros que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska). Una dedicatoria especial ya que el presidente del Gobierno reconocía ayer en el Congreso de los Diputados que desayuna con lo que dice cierta prensa madrileña y oyendo a nuestra cadena de radio. De la que dijo no le gusta lo que oye y por lo que ha tenido la respuesta de Carlos Herrera en su editorial.

Pero, vamos al Tron, ¿Cuál es el mensaje que quiere que sepan Pedro y Fernando? Interior comunica el acercamiento de 11 presos de ETA a cárceles del País Vasco, entre ellos, un tal Andoni Otegi asesino de la niña Silvia Martínez hace 20 años en el cuartel de la Guardia Civil en Santa Pola. Ahora estoy pensando en Toñi, la madre de Silvia cómo lo debe estar pasando; también ha acercado a Julen Atxurra Egurola, uno de los secuestradores de Ortega Lara y a Harriet Iragi Gurruchaga, este es el tercero que quedaba por premiar de los asesinos de Luis Portero quien fuera fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

Víctimas que como dijo anoche en La Linterna, Daniel Portero, nunca sabrán quien fue el que ordenar a su padre.

Entre los premiados también está Asier Carrera que fue el que apretó el botón del coche bomba que mató a Fernando Buesa y a su escolta Jorge Díez. Recuerda El Tron que ya lo dijo Otegi "nuestro problema son los 200 presos que nos quedan y si para ello hay que aprobar los Presupuestos, los aprobamos".

"Fernando, Pedro", apela Expósito, "gracias por escucharnos de corazón, pero cuando a uno le piten en la Castellana y a otro en León, no se dice que no piten que está la bandera, no pitan a la bandera, te pitan a ti"