Carlos Herrera: "Una recesión en Alemania puede arrastrar a todos, incluido a España"

Señoras, señores, me alegro. Buenos días.

Buenos días, Pedrito. Tonino. Presidente. Me dirijo a ti porque sé que estás ahí. No sé si desayunando con limón, correteando por Moncloa, paseando a la perrita, pero sí que estás oyendo la COPE y quiero saludarte efusivamente. Pedrito, buenos días. Te saluda alguno de esos poderes ocultos, tan oculto como para que nos oigan 3 millones de personas todos los días, agentes secretos conspiradores en la sombra.

Bueno, somos tan buenos como tú, Pedrito, protegiendo el teléfono de los servicios secretos de Marruecos o cuidando la economía española. La verdad que un desastre. A mí, créanme, a este pobre 'locutorsito' como decía Deglané, no hay nada que me excite más que saber que me escuchan Sánchez y Baldoví.

No habla, la Conferencia Episcopal, hablo yo. Eso lo primero. Una de las primeras tretas que tiene todo político en horas bajas es hacerse el perseguido. Considerarse una víctima de un oprobioso acoso de los ricos en este caso o de los que agentes secretos y conspiradores. Pero vamos a ver, todo lo que tenemos que decir lo decimos públicamente cada día a las 06:00 de la mañana.

Si no tiene tiempo de escucharlo en directo, en COPE.es te puedes descargar el programa entero. Ayer dijiste en la solemne tribuna del Congreso que el gran problema de la España progresista es la COPE. Y me gustaría saber qué es la España progresista. Porque lo que es la COPE y la prensa de Madrid más o menos sé lo que es.

Y no te quejarás de la prensa de Madrid, que tienes la prensa de Madrid... madre mía. Solo nos citaste por nuestro nombre a nosotros y específicamente a la COPE de la mañana, es decir, a mí. Y yo no sé cómo agradecértelo porque va a ser la primera publicidad que te salga gratis, pero mucho hablar de los poderes ocultos y luego de garantizarte que los poderes te ayuden a ti dándoles otra paguita.

Hay paguitas para jóvenes, parados, mamás, medio pensionistas, tirios y troyanos, medios del régimen. Pues esta te va a salir gratis. Puedes hacer propaganda de que los problemas de España somos nosotros y no la mayor tasa de Europa de paro, el coste de los alimentos, el cierre masivo de las empresas y tal. Yo no te lo voy a cobrar.

Sírvete gratis, Pedrito, que invito yo. Pero ojalá el problema de España, por el que te abuchean cada vez que pisas la calle, aunque vayas en una comitiva que pareces el príncipe de Zamunda, fuéramos los periodistas críticos. Pero va a ser que no, te silban porque tenemos la peor renta de los grandes países de Europa, la peor inflación, el peor paro, los mayores impuestos, porque nos quitas todo, luego repartes migajas, a ver si así te votamos.

Te silban porque prefieres pactar con Otegi que con Feijóo. Porque indultas a Junqueras. Condenas a Juan Carlos. Te silban porque aprovechas la inflación para forrarte, mientras todo el mundo se empobrece, porque estás más cómodo con Pere Aragonès que con el Rey Felipe. Porque vives en el 36 para tapar todo lo mal que va el 22 y te silban porque desentierran la guerra civil y entierras la transición.

Y porque te tiraste años conspirando, bloqueando, mintiendo, hasta que viendo que no ganabas, pusiste una moción de censura con lo peor de cada casa para llegar al poder. Te silban por muchas cosas más. No hay nada oculto, Pedro. Ni siquiera tu estrategia de dividir, enfrentar, asaltar, acusar. Lo haces a diario. Unas veces son los fachas, otras los del puro, otras las empresas, otras los camioneros, los autónomos, las pymes, los Cayetanos, el IBEX... y ahora servidor.

Y los cuatro medios y periodistas que al ver cómo te paseas como el emperador del cuento, decimos que vas desnudo, ¿y te queda alguien? Cuando alguien señala a toda España como responsable de una gran conspiración, tienes que hacérselo mirar por algunos especialistas. No tengan ustedes duda. Es una estrategia de acoso, un plan de intimidación. Empezó Pablo Iglesias, siguió Simancas en la revista Temas. Ahora, Pedrito. Los medios de comunicación hay que tenerlos de alguna manera controlados y que no se salve a nadie del carril.

Pues me da que el problema eres tú. Empiezas con esas tonterías y acabas soñando que te persiguen tres obispos con el hisopo para darte por las calles. En fin, es un irresponsable maniqueo que intenta enfrentar a cuanta gente pueda. Pero gracias por la promoción.

El difícil panorama económico

Oiga, además de las paguitas, porque aquí estamos en el programa de compra de votos del Estado de Bienestar de Sánchez, de trucos de mago patán, de propagandas y medidas sueltas sin un plan conjunto y tirando de chequera como si no hubiera un fin del dinero. Pero luego hay gente que, efectivamente, con la subida de los tipos de interés lo va a pasar mal con las hipotecas. La banca está negociando algo muy importante y luego saben que siempre hay uno, primero una liebre y luego todos los demás hacen lo mismo.

Caixabank ahora ha sido la primera en anunciarlo, pero hay más entidades que están estudiando cómo congelar la cuota de la hipoteca durante un año a los hogares que puedan demostrar que están realmente en apuros. Si tienes un buen sueldo y muchos bienes y tal y cual, te dirán que vendas el yate. Ahora se estudian facilidades para pasar las hipotecas de tipo variable a fijo o moratorias de hasta dos años, durante los cuales solo se pagan los intereses, dejando la amortización del capital para más adelante.

El panorama internacional no pinta bien porque el Banco Central Europeo ya está viendo que la eurozona puede entrar en recesión y una recesión en Alemania puede arrastrar a todos, incluidos a España. Hoy conoceremos el dato del IPC, el definitivo del mes de septiembre y ya saben ustedes que el adelantado se quedó en el 9 %. Veremos en cuánto está finalmente. ¿Qué se anunció ayer que todavía deberá pasar por el Consejo de Ministros, en lo que será la cuarta o la quinta presentación o explicación de las cosas?

Pues el gasto de tres mil millones que va a beneficiar al 40 % de los hogares españoles y que, entre otras muchas cosas, va a ofrecer el ya consabido alivio a las comunidades de vecinos que tienen calefacción central. Al final se va a crear una especie de tarifa de último recurso vecinal para que el gas les salga más barato, para que a lo mejor algunos edificios no tengan que cerrar la calefacción este invierno, que efectivamente algunos ya lo han planteado. Se refuerza el bono social, el bono eléctrico para que salgan más baratos a las familias vulnerables y un nuevo bono social para hogares trabajadores pero con bajos ingresos.

Lo malo de anunciar tantas cosas y no acabar nunca de cerrar todos los detalles es que mucha gente no sabe por dónde anda, qué le conviene, cómo tiene que solicitar las cosas. Hay un problema severísimo de gestión, porque entre el impuesto y la paguita, el bono, la ayudita o lo que queramos, hay una cosa que se llama gestión y estos han demostrado que no saben gestionar ni los fondos europeos ni los millones que están ganando de más con la inflación, ni los millones que están consiguiendo, exprimiendo a las clases medias a base de impuestos y de impuestazo.