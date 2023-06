Expósito alerta sobre "el futuro de Rusia y los que han dado el golpe que a lo mejor son peores que Putin"

La clave de Ángel Expósito de 'El Paseíllo de El Tron' en Herrera en COPE tiene que ver con Rusia, un absoluto desastre en manos de un lunático u otro peor.

Tenemos más incógnitas que certezas, pero con todo y con eso, tenemos algunas verdades ya más que demostradas. Por ejemplo, me he apuntado cinco:

El ejército ruso es un absoluto desastre, los mandos están corrompidos completamente, la tropa sin moral sin preparación; es más potente y se vio el sábado, una banda de mercenarios que el ejército oficial, ¿te imaginas? Más decisiva y porque decidieron parar y negociaron en secreto que si no se plantan en la Plaza Roja.

Los propios soldados rusos, me lo contaban el sábado por la tarde, que ojo, en Rostov está el mando sur del Ejército ruso, les abrieron paso en la ciudad y se la abrieron de par en par. Imagínate lo que sería eso en cualquier país occidental.

El futuro de la reconstrucción de Ucrania se empezó a hablar ya la semana pasada en Londres, entre ellos, hay compañías españolas de bienes de equipo, de energía. Pues habrá que empezar a pensar en el futuro de Rusia, porque eso es un absoluto sindiós.

Se habla del papel de Lukashenko, había columnas (en todos los medios de comunicación), que decían que fue fundamental el papel de Lukashenko, de Bielorrusia, por favor este hombre es un títere; esta marioneta, me decían y, es verdad, no hizo nada, solo obedeció a su amo para que no se montara la parda y hubiera miles de muertos en Moscú, por eso, dicen que acogió a Prigozhin, vete tú a saber.

Nadie se fía de nadie, es que son todos iguales. Los que mandan son, Putin, por un lado, y el otro zumbao, que no hay más que verle.

Y la última, ¿te imaginas a los rusos, te imaginas a la gente que estaba el otro día en Rostov o la gente que estaba en Moscú pensando 'Dios mío de mi vida, pero en qué manos estamos', porque en el fondo serán rusos, pero son gente normal y corriente.

Ojo ojo con el futuro de Rusia y el gran problema, que a lo mejor, los que están dando el golpe, el semi golpe o los que se han revelado son peor que Putin todavía, que es lo que muchos están empezando a temer.