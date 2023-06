Expósito aborda el problema de fondo del paro: "¿Cómo es posible 150.000 puestos sin cubrir?"

La clave de Ángel Expósito de 'El Paseíllo de El Tron' en Herrera en COPE es una paradoja difícil de explicar: el paro y los puestos de trabajo sin cubrir.

Una paradoja y, seguramente, algo más. En fin, según las últimas cifras del INE, en España hay 150.000 empleos sin cubrir. Poco me parece, pero vale 150.000 puestos que han subido respecto al año pasado un 6 %.

Llega el verano y van a aumentar las vacantes. La mayoría en comercio, hostelería, industria, construcción, en las tecnológicas...En La Linterna hemos hablado con Gerardo Cuerva, presidente de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), que habla de la educación:

"Hay otro problema que no podemos pasar por alto que es ese desacoplamiento que existe entre las políticas activas y las pasivas, entre las las políticas sociales y las políticas activas de empleo. Creo que, claramente, en España no están funcionando, no estamos formando a los trabajadores".

El problema es que llevamos así bastante tiempo, 15 o 20 años, luego, a lo mejor, el problema no solo es de formación, que también, lo increíble es que estamos en el 13 % de paro oficialmente y que seguimos exactamente igual.

Otro capítulo importante, los propios parados. "Igual no hay un seguimiento de aquellas personas que están en desempleo y las tenemos un poco abandonadas e igual hay que potenciar ese seguimiento de aquellas personas que están en desempleo, qué están haciendo o qué podemos provocar que hagan para que encuentren un trabajo en el día de mañana", afirma Gerardo Cuerva.

Vamos a ser políticamente incorrectos. ¿Cómo es posible ese gap, ese tres y pico por ciento y esos más de 150.000 empleos sin cubrir? Y dos, aparte de la educación, ¿el problema es el sistema? ¿Y nuestra mentalidad? Es una manera fina de decir si alguno quieren trabajar.

Una cosa no quita la otra. Ningún problema tiene solo una causa. Nadie nunca, en no sé cuántos años desde que yo recuerdo, se ha atrevido a decir las cosas como son o a poner una solución definitiva.