Ángel Expósito señala las tres claves que más votos le pueden costar a Sánchez durante estos meses

La clave de Ángel Expósito en'El paseíllo del Tron' es el incio del año electoral con tres asuntos que cuestan muchos votos. Lo que no se sabe es cuántos. Pero, fíjate, en este inicio electoral hay tres aspectos que por mucho que el Gobierno se empeñe...:

Uno: la ley el 'Solo sí es sí. Tres meses cumple. El balance: 17 agresores libres. Imagínate las familias de esos niños o de esas chicas y 140 beneficiados con rebajas de condena.

Dos: seis antiguos altos cargos de la Junta de Andalucía en la cárcel, por los ERE, menos José Antonio Griñán.Todo pinta que se va a librar por motivos de salud, y lo entiendo. Dios me libre de meterme en el sunto del cáncer de próstata. Pero, todos los subordinados en la cárcel, menos el jefe, trasládalo a cualquier otro orden de la vida.

Y tres: el colectivo de presos de ETA, Sare, celebró el sábado en Bilbao su manifestación tradicional de primero de año. El lema: 'Preparar el camino a casa'. Digamos que visto lo visto ya sabemos por dónde irán los siguientes pasos del Gobierno con sus socios, tras el acercamiento -menos 14-, ya están todos al ladito, lo siguiente el salón de casa.

Ojo, 140 premiados e in crescendo por la ley del 'Solo sí es sí'. Todos a la cárcel por los ERE, menos el jefe, y la campaña de los etarra a casa. No sé cuántos votos cuesta esto en campaña electoral, pero a mí me da que unos cuántos, sí.