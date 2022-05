Amenazas, balas y una navaja con pintura: Herrera estalla un año después de las denuncias de Moncloa

Ángel Expósito ha querido recordar en su particular 'Paseíllo del Tron' uno de los episodios que más olvidados estaban en la política de nuestro país, pero que en las últimas horas se ha recordado con fuerza. Hay que retroceder hasta las elecciones en la Comunidad de Madrid que acabaron por encumbrar a Isabel Díaz Ayuso tras una campaña en la que vivimos amenazas, balas y navajas con pintura.

Marlaska, Iglesias y Reyes Maroto

"Hace un año estábamos a vueltas con los indultos, con el lío con Marruecos, Ghali, la invasión de Ceuta y las elecciones de Madrid", ha recordado Expósito. "Alguien ayer, hablando de chapuzas y de olvidos y de campañas, me habló del asunto aquel de las balas y de la navaja", tras lo que Ángel, presentador de 'La Linterna' de COPE ha compartido tres fragmentos de audio de aquel preciso momento.

El ministro Marlaska destacaba entonces el clima de "crispación", asegurando que este "genera un sistema de riesgo". Pablo Iglesias, quien había dejado de ser vicepresidente para inmolarse en la batalla contra Ayuso, aseguró que estaba "preocupado, porque no es agradable que amenacen a tu padre, a tu madre y a tu pareja en medio de una campaña electoral. Hoy son balas de CETME en un sobre y mañana veremos qué pasa", a lo que Expósito ha respondido: "Pasa que te fuiste a casa, macho".





Por último, hemos podido escuchar lo que dijo la ministra Reyes Maroto: "Nos da a todos los amenazados más fuerza. Queremos dar la cara, estamos convencidos de que la democracia tiene que vencer al odio", aseguró en su momento la titular de Industria, quien, como ha señalado Expósito, "luego se hizo la foto con la navaja ampliada, era casi de juguete. ¿qué pasó de todo aquello? Era el gran escándalo de la violencia y la ultraderecha que vienen. Exacto, pasó absolutamente nada", ha señalado 'El Tron'.

Herrera estalla ante las denuncias del gobierno

Tras escuchar los momentos que Expósito ha querido destacar en 'Herrera en COPE', el mismo Carlos Herrera no ha podido contenerse y se ha mostrado visiblemente enfadado: "¿No estaba la policía investigando lo de las balas? Que lleguen unas balas al ante despacho del ministro del Interior de un país y que luego ese mismo ministro no informe de ninguna investigación", se ha quejado. "No ha progresado, no sabemos quién envió esas balas o aquellas balas se colocaron allí graciosamente por parte de los mismos cuentistas, que luego salieron haciéndose los dignos, los ofendidos, los valientes. Esta pobre tonta que acaba de hablar", ha comentado sobre las palabras pronunciadas por Reyes Maroto.

"Que nos tengamos que chupar los dedos y que crean que somos idiotas. ¿Un año y ha sido incapaz la Policía Nacional de saber quién enviaba esas balas?", se ha preguntado un indignado Herrera ante las comparaciones que surgen, una vez más, tras conocerse el supuesto espionaje a los móviles de Sánchez y de Robles.

Te puede interesar:

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado