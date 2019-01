El Tron: “Ponerse chulo con Venezuela, con el panorama que tenemos en casa, no es de recibo”

Tiempo de lectura: 2



"Mirando a Venezuela y enlazando con el panorama político español pues yo nunca pensé que Maduro iba a decir algo con cierta razón, luego lo estropó con esa foto que se ha hecho en esa lancha anfibia ¿la habéis visto? Parece que va conduciendo el autobús con esa cara de velocidad que pone el tío en esa lancha de desembarco… ¡Es patético si no fuera por la cantidad de gente que está muriendo de sarna y de miseria! Es un personaje de chiste, pero no lo es.

Pero de vuelta a España eso de consejos vendo que para mí no tengo, fíjate de quién depende el Gobierno, no solo por los 84 diputados, hay que recordar que en estos seis meses ha perdido Andalucía y él sabe y el PSOE sabe que lo ha perdido por Sánchez, no solo por Susana Díaz que quizás también.

Pues el Gobierno depende de un PODEMOS que se está deshaciendo como un azucarillo en un café, que se ha quedado sin discurso sobre vivienda desde que se compró el casoplón y la igualdad y los pobres, sin discurso sobre la democracia interna y se ha quedado sin discurso sobre Venezuela. Por tanto depende de unos indepes catalanes que ya no son dos, ahora ya son tres: Esquerra, la antigua Convergencia y la Crida que es la cosa esta del de Waterloo y del PNV que es de los pocos que ha dicho que hay que reconocer a Guaidó y de Bildu que estos días están super felices porque el que fuera su jefe, Mikel Antza está de potes por su pueblo. Ese es el panorama político nacional. Y aun así la frase famosa de que le damos ocho días y si no los coge, ¿qué?, ¿a quién mandamos, a Monedero para que devuelva la pasta de todo lo que se llevó?

El panorama es muy complejo, que la política exterior es muy difícil, pero ponerse con ese puntito chulo con el panorama que tienes en casa, me parece que no es demasiado de recibo".