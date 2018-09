El Tron: "Hace un año no pasó una tragedia por el aguante y profesionalidad de los GRS de la Guardia Civil"

Tiempo de lectura: 2



Este jueves el presidente de la Generalitat va a liderar un acto en recuerdo de lo ocurrido hace un año, un 20S en el que independentistas rodearon la delegación de Economía en Barcelona sitiando a miembros de la misma delegación y los guardias civiles que custodiaban el organismo oficial. Asegura Expósito en 'El paseíllo del Tron' que "no pasó una tragedia, visto lo visto, gracias al aguante, a la medida y a la profesionalidad de los GRS de la Guardia Civil que estaban dentro. No lo olvidemos, si estos llegan a salir y a mí me lo contaban ellos, sabían perfectamente que habría habido porrazos. Uno de esos guardias civiles que estaba dentro, 10 años como GRS reconocía que después de haber vividooperaciones de todo tipo nunca había vivido una situación, un momento tan tenso, tan delicado como aquella noche. "El peor día de mi vida seguro" admitía este guardia civil".

Escucha ahora: 'El paseíllo del Tron' con Ángel Expósito en ‘Herrera en COPE’.

