Expósito, sobre el terremoto: "Cómo debe ser lo que pasa en Siria que no tenemos ni imágenes"

La clave de Ángel Expósito en 'El Paseíllo de El Tron' de Herrera en COPE nos traslada a la tragedia que se está viviendo en Turquía y, aún más si cabe, en Siria donde la destrucción del seísmo se ha unido a la desolación de la guerra.

Las víctimas mortales ascienden ya a más de 16.000 entre los dos países. "Pero todas esas cifras, de esos miles y miles de muertos que aumentan cada minuto, los datos oficiales salen de Turquía, porque de Siria no sabemos absolutamente nada.

Yo entré en Siria dos veces, la última entrando por el Líbina y cuando llegas a Alepo, aquello ya era el infierno antes del terremoto, es zona rebelde. Me decía un boina verde español en el norte de Irak hace unos años que los rusos no reconquistan, no atacan, los rusos planchan. Eso es lo que están haciendo en el este de Ucrania, es lo que hicieron en Chechenia, es lo que han hecho en Siria.

Efectivamente, aquello está, literalmente planchado, y ahora el terremoto. Una zona rebelde contra el gobierno de Basar Al Assad donde no ha llegado nada ni nadie de ayuda. Ni siquiera el gobierno sirio porque es una zona rebelde contra lo oficial.

Ayer Mikel Ayestarán afirmaba en La Linterna que una vez más van a ser las grandes víctimas, la única forma que tienen de rescatar a los suyos es con sus propias manos.

¿Te imaginas? Tiene que ser absolutamente imposible. UNICEF, Cáritas está intentando llevar algo a Siria lo que puede. Ayuda a la Iglesia Necesitada ha montado una campaña de emergencia #EmergenciaterremotoSiria. Parroquias, Iglesias, hospitales y colegios católicos están acogiendo a todos los que pueden. Se necesita comida, agua, leche, mantas, ropa de abrigo y reparar cuanto antes los pocos ladrillos que hay en pie.

Lo que vemos es Turquía, lo otro cómo debe de ser que ni siquiera hay una cámara con conexión a internet para que lo podamos ver".