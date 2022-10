Expósito, sobre la Ley Trans: "Me asusta que la ministra Montero diga 'no vamos a consentir ningún retroceso'"

Ángel Expósito se lamenta este viernes en la clave de 'El Paseíllo de El Tron' de Herrera en COPE de haber sido inocente al creer que Pedro Sánchez al retrasar la tramitación parlamentaria de la Ley Trans era buscar una salida. No, no, Pedro Sánchez, al final, ha ordenado seguir las directrices que le marca Podemos, todo, por un año más en el puesto, a pesar de la ingeniería social, de lo que sea.

Y mira, Carlos, como amenazaba ayer Irene Montero, ministra de Igualdad en TVE: "He vivido con muchísima preocupación que el Partido Socialista y el Partido Popular hayan decidido ampliar una semana el periodo de enmiendas. Todas la comunidad trans y las personas LGTBI tienen que saber con claridad que no vamos a consentir ningún retroceso en derechos respecto a lo pactado en la ley".

NO VAMOS A CONSENTIR, ¿qué va a hacer, va a poner una batería de tanques en el Congreso?; NO VAMOS A CONSENTIR, hombre salvo que el Congreso te diga otra cosa; NO VAMOS A CONSENTIR, me asusta un poco.

Frente a la ministra, hay que escuchar al psiquiatra Celso Arango, todo un referente profesional en esta historia que afirma que "se está poniendo en riesgo un derecho fundamental de los niños a que tenga una atención médica integral. ¿Cómo pueden decirle a un profesional que cuando alguien diga que es trans se acabó todo? Que alguien diga que soy trans, a cambiarse el registro civil, el sexo en tres o cuatro meses y a hormonarse en la misma cantidad de tiempo... un poquito de prudencia, que los que nos dedicamos a esto sabemos que eso es absolutamente variable, que el que dice una cosa a decir lo contrario en tres o cuatro meses es habitual".

En una balanza, ¿con quién te quedas, con Irene Montero 'NO LO VAMOS A CONSENTIR' o con un señor que ha sido presidente de la Sociedad de Psiquiatría y que lleva viendo adolescentes y niños toda su carrera profesional?

¡Dios mío, lo que estamos haciendo en esta sociedad nuestra, Carlos !, concluye El Tron.