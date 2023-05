Expósito repasa la declaración de Fernando Villén que gastó 32 mil euros en prostíbulos

La clave de Ángel Expósito en 'El Paseíllo de El Tron' del miércoles 31 de mayo en Herrera en COPE es un juicio que acaba de comenzar y del que hemos hablado poco.

Un juicio progresista y reformista, por supuesto, y del que hablamos poco, porque claro, estamos con lo que estamos. Si no cabe lo que nos cabe en las agendas, en las pautas...

Ha comenzado en Sevilla el juicio por el caso de la Faffe, que fue un ente que inventó en 2003 Manuel Chaves, en 2003, para formar en teoría a los parados andaluces. Bueno, en verdad, fue una agencia de colocación de miembros, amigos y familiares del Partido Socialista cuyo director dilapidó el dinero en prostíbulos, viajes, clubes de todo tipo...

Este hombre, Fernando Villén, quien fuera director de la Faffe, compadeció el lunes ante un tribunal presidido por la juez Mercedes Alaya ( nos suena el nombre la juez Alaya), bueno está acusado de un delito continuado de malversación, de falsedad documental, se ha gastado más de 32.000 euros en prostíbulos, que ya es gastar.

Tres frases que dijo el prenda, progresista y reformista, por supuesto, durante su intervención: le pregunta a la juez Alaya por qué reponía el dinero que se gastaba con la tarjeta de la Faffe, pero lo reponía en cash no con su tarjeta. Dijo que le daba muchísima vergüenza, claro, gastarse la pasta en un puticlub y que por ello, por la vergüenza, le ocultaba su directora el origen del dinero del gasto, de dónde se lo gastaba.

Luego habló de "agotadoras jornadas de actividad comercial y que cuando se está en un local de estos, pues uno toma copas y eso afecta a las facultades mentales". Dijo que solo había estado con las facultades mentales alteradas en diez ocasiones en burdeles.

Y esto es lo mejor, le pregunta la juez cómo es posible que en solo seis horas efectuara quince cargos por 15.000 en puticlub y dice Villén que la tarjeta tenía que estar topada, que lo máximo que podía haber gastado era 3.000 euros en una noche y que todavía no lo entiende y, dice y dice más, la sorpresa fue al día siguiente. No entiendo cómo se sobrepasó el límite de 3.000 hasta 15.000 porque el tope de la tarjeta no era ese. Todavía la culpa la tiene el banco.

Luego dijo que está muy arrepentido y, que claro, que esto le ha costado un problema familiar. Normal. Imagínate. Me temo que de este tipo de cosas, no sé por qué me da, que el PSOE en la campaña no va a sacar nada y este también es progresista y reformista.