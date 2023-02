Expósito le pregunta a Lambán por sus palabras en un mitin ante Pedro Sánchez

La clave de este lunes de Ángel Expósito en 'El Paseíllo de El Tron' en Herrera en COPE se centran en los cínicos en torno al feminismo de postureo.

Se van a cumplir seis meses desde la aprobación de la Ley del 'solo sí es sí', oficialmente más de 500 delincuentes sexuales premiados, son muchos más porque hay Audiencias provinciales que no informan, unos 50 violadores sexuales en la calle.

Lo curioso es que los escándalos se van superponiendo, es una estrategia absolutamente planificada: los indultos, los etarras, el 'í es sí', la sedición, la malversación, el aborto, la ley trans... Lo último del 'sí es sí', escucha lo que dijo Lambán, presidente de Aragón, este fin de semana: "te aplaudo que hayas decidido enmendar el rumbo de esa ley y, sobre todo, te aplaudo que no aceptes bajo ningún concepto que los feministas cínicos y los feministas extravagantes arrebaten la bandera del feminismo a quien con más dignidad la puede ostentar que es el Partido Socialista".

Y se ponen todos a aplaudir, se refería a Pedro Sánchez.

¿Quién es más cínico Pablo Iglesias o Pedro Sánchez? Porque Irene Montero no engaña a nadie y el macho alfa... ni te cuento, pero ¿y Sánchez? La Ley del 'sí es sí' es del Consejo de Ministros, Sánchez es el presidente del órgano colegiado y de todo el Congreso, ojo, PNV y Cs incluidos, solo votaron en contra el PP, Vox y la CUP. Eso no lo ha hecho solo Irene Montero, que también. No hay menos feminista que poner violadores en la calle por mucho que emplees el masculino y el femenino cuando hables.

Es más, cuando los barones, como Lambán, se tragan la ley trans, todos, García Page, Fernández Vara, ¿quién es más cínico, ellos o Ione Belarra, Echenique y su jefe?

Todo esto es feminismo de postureo, postureo cínico, pero los cínicos y extravagantes no son solo los que dice Lambán.