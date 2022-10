Expósito, a los militares, diplomáticos y misioneros en el extranjero: "Ellos son marca hispanidad"

La clave de Ángel Expósito en 'El Paseíllo de El Tron' de Herrera en COPE tiene que ver con el 12 de octubre, "no porque estuviera en el descubrimiento de América" dice Carlos Herrera en la presentación "sino porque nos trae a unos españoles muy olvidados".





Y responde Expósito: "antes del desplante y la mala educación del presidente del Gobierno en el desfile del Día de la Hispanidad al Rey Felipe VI, la ministra de Defensa Margarita Robles estuvo hablando con los militares españoles de las 17 misiones en las que hay miles de hombres y mujeres de las FF.AA. y la Guardia Civil desplegados por todo el mundo: En Irak, Lituania, Estonia, Letonia, Bulgaría, Rumanía, Colombia, Senegal, Mali, Líbano, Somalia, en el Índico, en el Golfo de Guinea, Rumanía, Turquía, República Centroafricana, Bosnia Herzegovina...¿Lo sabe la gente? Nosotros mismos, los periodistas, ¿sabríamos decir seis o siete?", se pregunta El Tron que subraya que "estos miles de españoles por ahí fuera que son marca hispanidad. Miles de hombre que están por ahí fuera y a los que no hacemos ni caso, a veces porque no nos lo permiten. Nos quedamos con el detalle del retraso, con los cotilleos, con el politiqueo y el copetín y nos olvidamos de ellos, que ayer también fueron protagonistas, pero ayer no pudieron desfilar porque están en estos escenarios tan complicados".

Por ellos El Tron quiere remarcar bien fuerte que "La marca España que los militares, diplomáticos y misiones hacen de España por el mundo es impresionante".