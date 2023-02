Expósito: "De esta se sale, es el mensaje que transmiten las personas que han superado un problema mental"

La clave de Ángel Expósito de este viernes en 'El Paseíllo de El Tron' de Herrera en COPE se centra en la salud mental después de estar reportajeando todo este jueves en Barcelona para trasladar a los oyentes de COPE testimonios impresionantes dentro de la pogramación especial recogida bajo el lema: 'Salud mental. España en terapia', con el fin de visualizar y acabar con los estigmas que afectan a las persona con problemas mentales.













Volvemos a Madrid después de reportajear ayer todo el día hablando con pacientes, psiquiatras, psicólogos. Traigo tres mensajes de tres pacientes distintos que nos llevan a la misma conclusión: de esta se sale.

Isabel intentó quitarse la vida, le pregunto que mensaje daría a quien hoy se sienta como ella: "Que ya no hay tabús, que no guarden silencio, no merece la pena, tenemos que disfrutar y ver que podemos hacer nuestro día a día tranquilamente y disfrutándolo no pasando penurias"

De esta se sale.

Rafa fue durante muchos años recordman mundial de natación en 50 metros mariposa hasta que su cabeza petó, tenía tan solo 20 años, y aquel deporte de élito derivó en una depresión bestial, la misma pregunta, ¿qué les dirías?: "Primero que reconozca que tiene un problema y si quieres o no solucionarlo. Si no quieres solucionarlo, es muy fácil continúa como está y a ver a dónde llegas; si reconoces que tienes un problema ponte en manos de un profesional, abrirte y si no encajas con él vete a otro profesional".

De esta se sale.

Clara, con 18 años le diagnosticaron un trastorno de conducta alimentaria muy grave, han pasado cinco años ya y sigue luchando, pero está mucho mejor: "Si me estás escuchando y te has sentido identificado con alguna cosa y has podido ver que tengo alguna conducta así rara, por favor, por favor, pide ayuda".

Los protagonistas de la pandemia de la salud mental son los pacientes y el denominador común un mensaje muy claro: de esta se sale.





