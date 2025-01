Ángel Expósito enciende 'La Linterna' desde Auschwitz en el 80 aniversario de la liberación del campo de concentración: "Es una visita obligada"

Ángel Expósito ha viajado, junto a un equipo de 'La Linterna', hasta Cracovia para visitar el campo de concentración de Auschwitz cuando se cumplen 80 años de la liberación del mismo.

A primera hora de la mañana de este jueves, el comunicador ya se encontraba a las puertas del más simbólico de todos los campos de concentración.

Así ha descrito la zona que ha encontrado al llegar: "Estoy ya en las puertas de Auschwitz, estoy a 500 metros. De Cracovia a Auschwitz se tarda como una hora, hemos salido temprano, y estamos ya justo en la puerta del campo. Aquí estamos como a 4 o 5 bajo cero, con una niebla que no ves más de 100 metros.

Todo el campo completamente congelado, la nieve durísima, y si esto ya es un sitio fantasmal, tétrico y atroz para la historia del mundo en un día como hoy, no me quiero imaginar cómo tuvo que ser hace 80 años la liberación de esto".

80 años de la liberación de Auschwitz

Expósito ha recordado la imagen de cómo se producía la llegada a Auschwitz: "Se bajaban del tren en lo que es Birkenau, Auschwitz II, la famosa foto de las vías, con ese edificio rojo al fondo que estoy viendo, y a muy pocos metros, está lo que es Auschwitz I, que es donde estaban los famosos pabellones, el laboratorio del doctor Mengele y la casa de Hoss, el jefe que hemos visto en las películas.

Ángel Expósito junto a la guia oficial de Cracovia que les ha guiado en la fábrica de Oskar Schindler

Por tanto, digamos que eran dos o tres complejos, muchos de los judíos llegaban a Birkenau, se bajaban del tren directamente a la ducha y morían allí, ni siquiera pisaron Auschwitz".

Además, ha hecho memoria de las cifras y es que se calcula que aquí murieron, solo en tres años, un millón de judíos, 30.000 gitanos traídos de toda Europa, más algunos enemigos que llegaban por aquí. Es indescriptible.

Además, ha querido hacer mención a un "paradoja" que no podemos olvidar: "80 años después, hay que recordar que Auschwitz fue liberado, entre comillas, por el ejército rojo de Stalin, y que a sólo 200 kilómetros de donde estoy está el frente de guerra de Ucrania, con otro dictador, Putin"

Un pueblo cargado de sufrimiento

Este es un pueblo que ha sufrido tanto en el siglo XX, y lo sigue haciendo. Un pueblo que sufrió a los nazis, y como dicen los polacos, luego sufrió el comunismo de Stalin, el Pacto de Varsovia. Por eso tienen tanto miedo, por eso es el país que más gasta en defensa de toda la OTAN, casi el 5%, nosotros el 1,4%, y por eso están tan cerca de una frontera terrorífica.

Así se lo recordaba a Expósito Jonathan, el CEO del centro judío en Cracovia: "Seis millones de judíos fueron asesinados por Hitler y por los nazis, sí, pero sobre todo por la apatía, porque el mundo no se levantó y protegió a los judíos.

80 años después, cuando vemos a otro dictador en Rusia, a Vladimir Putin, que ha cometido actos de genocidio en Ucrania, sentimos una responsabilidad extra para intentar prevenir el sufrimiento de los ucranianos".

El recuerdo de los supervivientes

Durante el viaje, el comunicador ha podido hablar con dos supervivientes que tienen 84 y 82 años que no pueden contener las lágrimas cuando les preguntas por sus recuerdos.

Joseph es un anciano con la cabeza muy lúcida, aficionado del Real Madrid, que se ha echado a llorar al hablar de sus padres: "Lo que se hizo allí es simplemente inimaginable. A la gente simplemente la asesinaban y la liquidaban de cualquier manera. A mis padres, tras la liquidación del gueto de Escavina, les transportaron al campo de concentración, y allí los nazis les gasearon en sus coches".

Ania, 82 años, es del Barça y tiene claro que no hemos aprendido nada: "No hemos aprendido nada. No hemos aprendido nada. Está la guerra en Gaza, tenemos a Israel, a Ucrania, tenemos África, tenemos muchos conflictos en Asia. Uno podría pensar que el holocausto ha abierto los ojos de la gente, pero la realidad es que no".