El Papa, en COPE, sobre la salida de Afganistán: “No se tuvieron en cuenta todas las eventualidades"

Cuando falta un día para escuchar la primera entrevista que el Papa Francisco concede a una radio española y la primera tras la operación a la que se sometió a principios del mes de julio, en ‘Herrera en COPE’ seguimos adelantando algunos fragmentos de la conversación que este miércoles a las 8 de la mañana escucharemos, en exclusiva, entre Su Santidad y Carlos Herrera.

“Estoy vivo”, han sido las primeras palabras del Papa que hemos escuchado en COPE este lunes como adelanto de esta exclusiva entrevista. Así respondía Su Santidad cuando Herrera le preguntaba “¿cómo está?”. Y acto seguido, conocíamos que hasta en dos ocasiones al Papa le han salvado la vida dos enfermeros.

Como bien contaba Carlos Herrera en su programa, se trata de una entrevista en la que “el Papa contesta a todo”, y entre las respuestas nos encontramos con la que acaba con los rumores de una posible renuncia de Francisco por sus problemas de salud “siempre que el Papa está enfermo corre brisa o huracán de cónclave”.

De nuevo, este martes, Carlos Herrera que sigue en Roma, aparece de ‘invitado’ en su programa para seguir revelando más detalles de su conversación con el Papa. En esta ocasión conocemos algunas de las reflexiones del Pontífice sobre Afganistán, un “asunto que tenía que ser parte nuclear de su discurso”, dice Herrera que adelanta que “lo que hizo en la charla con COPE, con nosotros, fue precisamente explayarse acerca de todo ello, citar incluso a políticos contemporáneos que han ofrecido algunos juicios que a su criterio son realmente válidos y ofrecer cuál es la plantilla de sus reflexiones o soluciones a un problema realmente que ni la Virgen Desatanudos, que era la que desata los nudos, podría arreglar de un plumazo”.

Así que sin más dilaciones, escuchamos la primera reflexión de Francisco sobre Afganistán que ante la pregunta de Herrera: “El nuevo mapa político que afronta Afganistán, ¿el Vaticano puede mover y los diplomáticos para intentar, para que no haya represalias contra la población, para tantas otras cosas?”, responde contundente: “Sí, y de hecho estoy seguro que la Secretaría de Estado lo está haciendo”.

“¿Por qué dejarlos a su suerte…?”, pregunta Carlos. “No, el modo cómo se negocia una renuncia, una salida… Por lo que se ve aquí no se tuvieron en cuenta, parece -no quiero juzgar-, no se tuvieron en cuenta todas las eventualidades”, asegura Francisco.

Hay más reflexiones sobre Afganistán y otros asuntos que aborda Su Santidad que escucharemos este miércoles en su totalidad en 'Hererra en COPE' a las 8.

Tras conocer alguna de las opiniones del Papa sobre Afganistán, Herrera sigue detallando aspectos de esta exclusiva entrevista en la que se ha encontrado con un Papa “agradabilísimo, como todo el mundo presume que es Francisco. De cordialidad y de proximidad, no exenta de seriedad pero con proximidad, con mucha proximidad”.

Y en esa conversación, surge la pregunta de por qué Su Santidad vive en Santa Marta y no en los aposentos papales. Y Herrera nos desvela la respuesta de Francisco, del que asegura que le miró fijamente para decirle: “¿usted conoce lo que es aquello? Acabaría yo en un psiquiátrico si me metiera allí”.

Como contaba este lunes Herrera, Francisco no puso ninguna condición para la entrevista. De hecho, confiesa Herrera que se le preparó un cuestionario al que no hizo caso. E incide Carlos, una vez más, en el extraordinario trabajo realizado por Eva Fernández, corresponsal de COPE en el Vaticano, para hacer posible esta entrevista que “ha llevado el Papa Francisco personalmente con Eva Fernández, llamada de teléfono a llamada de teléfono”.

Además, destaca Herrera que una vez terminada la entrevista el propio Papa ha podido escucharla “por si consideraba que había algo que quitar y ha dicho que todo perfecto, que adelante”.

A pocas horas del estreno de la temporada radiofónica en COPE y, de escuchar íntegramente la conversación que el Papa Francisco y Carlos Herrera han mantenido hace unos días en una biblioteca de Santa Marta, el adelanto de la misma ha tenido una repercusión internacional sorprendente, copando las portadas de algunos periódicos, sobre todo italianos y argentinos.

Por último, adelanta Carlos Herrera que este miércoles en ‘Herrera en COPE’ tras escuchar la entrevista con el Papa Francisco, a las 8 de la mañana, “haremos balance con especialistas en información vaticana y reflexiones acerca de contenidos, además, teológicamente muy densos que nos dejó el Papa Francisco en la conversación”.