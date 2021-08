Los medios nacionales e internacionales se hacen eco de la entrevista de Carlos Herrera al Papa Francisco

Los medios de comunicación nacionales e internacionales se han hecho eco de la entrevista que el Papa Francisco concederá este miércoles, 1 de septiembre, al comunicador mejor valorado de la radio española, Carlos Herrera, con el que el andaluz da comienzo a la nueva temporada de ‘Herrera en COPE’.

Se trata de la primera entrevista que el Papa concede a una radio española y la primera tras su operación el pasado mes de julio. “Bueno, para no dar vueltas, circunloquios no dejar para dentro de cinco minutos lo que puede hacer un periodista en Roma que son muchas cosas, pero una de ellas la verdad que no es muy habitual, es entrevistar al Papa Francisco, que es lo que hemos hecho”, informaba a primera hora de la mañana de este lunes Carlos Herrera a la audiencia.

“Una entrevista que va a durar una hora y media, en la que además el Papa contesta a todo”, asegura Herrera, que añade que “hemos venido con muchas preguntas y salimos del Vaticano con muchas respuestas”, continuaba expresando el comunicador.

En un pequeño adelanto de la entrevista que se escuchará íntegra a partir de las 8h en ‘Herrera en COPE’, en la antena de COPE, en la app, y a través de cope.es, el Santo Padre ha hecho referencia a su salud. A la pregunta de Herrera saber cómo se encuentra, el Papa responde “todavía vivo”.

Además, el Pontífice afirmaba que “un enfermero me salvó la vida, un hombre de mucha experiencia. Es la segunda vez en la vida que un enfermero me salva la vida. La primera fue en el año 57”.

Titulares que, como hemos comentado, no ha pasado desapercibido para la prensa nacional e internacional, especialmente el momento en el que Su Santidad confesaba a Carlos Herrera que salvó la vida gracias a un profesional sanitario

Es el caso de la revista italiana ‘Avvenire’(“Intervista a Radio Cope. Papa Francesco: un infermiere mi ha salvato la vita”); ‘TGCOM24’ (‘Papa Francesco: "Un infermiere mi ha salvato la vita”); o ‘La Stampa’ (“Un infermiere mi ha salvato la vita, è la seconda votla che accade”).

Ya en nuestro país, la repercusión de la charla que mantendrá el presentador de ‘Herrera en COPE’ ha sido máxima, por ejemplo, en las principales agencias, como EFE (“El Papa respecto a su reciente operación: “Un enfermero me salvó la vida”) y Europa Press (“El Papa, sobre su estado de salud: "Estoy vivo")

Otro de los digitales más reconocidos de información católica, ‘Aleteia’, ha optado por destacar las declaraciones del Papa sobre las especulaciones que existen sobre una posible renuncia tras la operación a la que fue sometida en julio: “Siempre que un Papa está enfermo, corre brisa o huracán de cónclave”.

La expectación es más máxima cuando estamos a dos días de escuchar la entrevista íntegra entre el Sucesor de Pedro y el comunicador mejor valorado de la radio española.