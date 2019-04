Grupo Risa recrea la surrealista bronca de 'García' a Herrera por "enchufar" a sus hijos en antena

Como cada viernes, el Grupo Risa ha visitado el estudio de Herrera para ponerle su peculiar 'espejito' y repasar los momentos más comprometidos de la semana. En esta ocasión, el trío de cómicos formado por David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco ha comenzado a repartir estopa por el propio comunicador, que se ha consolidado como el más escuchado de la radio en España.

“Tienes tantísimos oyentes porque la encuesta del EGM ha debido incorporar el voto animal. De hecho, los perros ya van a la radio a verte”, le han espetado a propósito de unos ladridos que esta semana se escucharon de fondo en antena.

“Hasta los perros te aclaman, Carlos. Bueno, yo he visto a alguno paseando por el parque que da brincos cada vez que suena la sintonía del programa”, ha asegurado 'Alcalá' con su habitual benevolencia.

Como no podía ser de otro modo, los cómicos han abierto la fosforera para recuperar a Mari Carmen, una oyente de 77 años cuyo último deseo es conocer a Herrera. La 'fósfora' desconfiaba de que fuera el propio locutor el que estuviese interactuando con ella en antena y así se lo hizo saber en repetidas ocasiones.

“Tienes que perfeccionar la voz”, le ha espetado 'Jaime Peñafiel', aunque le ha felicitado “por los datos del GPS del miércoles”. A su juicio, esta subida considerable de audiencia se ha producido desde que está él en el espacio, pero no ha querido incidir en ello porque como todo el mundo sabe, es una persona “humilde y discreta”.

Como no podría ser de otro modo, el periodista ha sacado a la reina Letizia a colación. “No puede escuchar el programa porque no tiene fuerza ni para encender la radio”, ha sentenciado.

Grupo Risa también ha llamado la atención sobre la llamada sorpresa que Herrera recibió de su hija tras conocer los datos de audiencia. “García acabará diciendo que voy a meter a todos los familiares en el programa”, se ha quejado Herrera.

Como no podría ser de otro modo, 'Jesús Luis' ha comparecido para expresar su “subidón” por el récord de audiencia de la Santa Misma, que cada día cambia de presentador, ha ironizado. “¡Grande! ¡Qué final! ¡Qué final tan apoteósico! ¡Vivan los curas”, ha clamado.

El momento de la semana ha venido de la mano de 'Diego Martínez', que ha regresado con su crónica de sucesos. “Asustado perdido estoy porque desde que estoy en este programa se han disparado los oyentes”, ha confesado. “¡Qué importante soy, Carlos!”.

“El otro día me llamó una chica de San Salvador y hoy me ha puesto un mensaje una colombiana y me dice: 'Diego, te escucho todos los jueves y los viernes. Papito, cómeme'. Voy corriendo ahora mismo”, le ha confesado al comunicador.

La historia del día ha venido de la mano de Antonia Enriqueta, el marimacho de Ondarreta. “Un bicho malo”, ha señalado citando las crónicas del diario Deia en su edición de Albolote. Lo cierto es que se cargó a cuatro albañiles.

“Se comió el andamio donde estaban. La marimacho de Ondarreta pesaba 296 kilos. Se lo comía todo. Como yo los pomos de la puerta”, ha abundado.

El 'Pizzicato' de Delibes ha vuelto a sonar en el estudio de Herrera de la mano de 'Andrés Amorós'. Según ha confesado, el mismísimo Bach lo llamó en persona para que le transmitiera sus felicitaciones a Herrera.

Ahora que el 'hit' musical de la semana ha venido de la mano de 'The Sugar Hill Gang' y su 'Rapper's Delight'. Los cómicos han incidido así en una noticia que el propio Herrera daba en antena a propósito de la prohibición de una bebida gaseosa en Zambia de pronunciación imposible.

García tampoco podía ser ajeno a esta cita sin igual. “Mete a la madre, mete a la hija, mete al hermano. Menos mal que tiene dos. Si tiene nueve estamos hasta las dos de la tarde”, le ha reprendido al comunicador.

La semana que viene, Grupo Risa volverá al estudio de Herrera cargado de buen rollo. Hasta entonces, ¡que cada palo aguante su velaaaaaaaaaaaa!”