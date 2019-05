Grupo Risa recrea el hilarante mensaje de Herrera a Florentino pidiéndole a James Rodríguez para el Betis

Como cada viernes, el Grupo Risa ha visitado el estudio de Herrera para ponerle su peculiar 'espejito' y repasar los momentos más comprometidos de la semana. En esta ocasión, el trío de cómicos formado por David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco ha comenzado a repartir estopa por el propio locutor, que utilizaba la expresión “next time” para dar paso a las noticias de las 07:00 horas.

“¡Qué maestro! ¡Qué recurso! Yo a Pepe Bueno, que es un gran profesional, no le he escuchado nunca hacer algo así. ¡Qué reflejos, Herrera! ¡El resto, a años luz!”, le ha espetado 'Alcalá', siempre dispuesto a hacerle un masajito al comunicador.

El tenso rifirrafe entre Fidalgo y Pilar García de la Granja en la tertulia política no ha pasado desapercibido para los cómicos. -”Tómate un café”, le decía la periodista. -”Y tú una tila”, le respondía él. “Es nuestro orco favorito”, ha zanjado Herrera con salero.

Sin duda, la comparecencia de 'Florentino Pérez' ha sido una de las citas más señaladas de la mañana. Y es que, el Bayern está obligado a comunicar al Real Madrid antes del 15 de junio si hace efectiva la opción de compra que tiene sobre el colombiano James Rodríguez. Herrera ha dicho que le mandó un mensaje a Florentino para que se fuera al Betis y el presiente del club ha confirmado la conversación.

“¿Tú sabes, querido Carlos, que mi interés real estaba en Quique Setién? ¡Pero no lo soltábais! ¡Y tuvimos que ir a por Zidane!”, le ha dicho.

El desbrozamiento de antenas que la semana pasada tuvo lugar en COPE Sevilla ha estado en la punta del candelero. Y el tono de Herrera también. “Cogí frío de noche en el momento antena”, se ha disculpado el comunicador.

'Jaime Peñafiel' ha agradecido al locutor que finalizara la obra “porque tenía una voz que parecía que había estado toda la semana picando piedra”. Acto seguido ha criticado a Letizia por no estar en la fragata 'María Luisa Méndez Núñez', que ha sido retirada de aguas del Golfo por el Gobierno español.

El periodista ha confesado que 'Victoria Frigorífica', la hija de la infanta Elena, le ha pedido que la deje de llamar así. “Me lo dijo ayer en los toros, que fue con su abuelo. Yo le dije: ¿Entonces cómo hay que llamarla, alteza? Recibí un mensaje de Gistau diciendo que la llamase Vicky Zanussi, pero estaba equivocado. Porque, claro, la primera vez que la llamé así me dijo que se quedó congelada. Que no la llame así, que su nombre no es ese. Que digo mal Victoria, que lo otro está bien”, ha desvelado.

Santiago González y su lapsus al confundir la autopsia con la cesárea de Begoña Villacís también ha sido destacado por los cómicos. Y es que, no era para menos.

El festiva de Eurovisión que se celebra este sábado también ha estado en boca de los cómicos, que han recreado la famosa "A-ba-ni-bi" del ganador del Festival de 1978 Izhar Cohen.

Este viernes también ha sonado “Smooth Criminal” de Michael Jackson en la voz de Diego Martínez, el periodista de Sucesos del programa, que ha contado la historia de Romualda, el albañil con falda. “Cuando estaba en la faena en plena calle, captaba la atención de sus víctimas, todas masculinas, diciéndoles piropos. Y luego aprovechaba para hacer maldad”, ha señalado. Romualda les decía: “Cuando veo que llevas la falda rota, el palito de en medio se me alborota”.

“Ay, Herrera, recuerde que usted es rentable para la casa, pero cuide el lenguaje. Por favor, haga un esfuerzo. ¿Verdad que lo va a hacer? Claro que sí”, le ha espetado 'Jesús Luis' a Herrera, que esta semana se enfadaba al enterarse que la Inspección de Trabajo había comenzado a realizar las comprobaciones sobre el registro horario en la Feria de Jerez.

Hasta aquí las andanzas de Grupo Risa, pero la semana que viene volverá. Hasta entonces, ¡que cada palo aguante su velaaaaaaaaaaaa!