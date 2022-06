La nueva profesión de Fabio Capello con el Grupo Risa y el poema de Luis del Olmo a Carlos Herrera

Como cada semana, 'El Espejito' te trae el repaso más divertido de la semana en 'Herrera en COPE'. Una semana marcada por un Carlos Herrera que, desde el lunes, una vez terminadas las elecciones andaluzas, se embarcó en su peregrinar por el Camino de Santiago. "El Courtois de las ondas. Todo habilidad, todo reflejos", le ha definido el Grupo Risa.

Elecciones en Andalucía y el atractivo de Carlos Herrera

El especial elecciones andaluzas que se vivió en COPE nos trajo una amalgama de sonidos extraños. Carlos Herrera se encontraba analizando el devenir de lo que al final se acabarían convirtiendo en unas elecciones cruciales, cuando un sonido perturbaba el discurrir de sus palabras: "Los papeles, tronco", le espetaba un atento Ángel Expósito en pleno directo desde el Hotel Querencia de Sevilla.

En ese momento ha intervenido el Jesús Luis del Grupo Risa, quien le ha felicitado a María José Navarro: "Es usted una grandísima profesional", para después hablar del Camino de Santiago que está realizando Carlos Herrera: "Está haciendo un acto de fe, para purgar las barbaridades que dice en el programa", ha asegurado, para justo después felicitar el "cumpleaños de la yaya-punki", además de hablar de los primeros amores de Goyo González.

Créanlo o no, está circulando por los medios un estudio que dice que Carlos Herrera se encuentra entre los hombres más deseados por las españolas. "Clasificación de mitos eróticos de las españolas, donde aparece Carlos Herrera. Gracias a la ONCE", ha destacado el Grupo Risa, a lo que el bueno de Maldonado se ha quejado: "Yo no salgo, si estoy muy buenorro".

Adolfo Arjona, que no podía perder oportunidad de meter baza, ha asegurado que no le hace falta figurar en ese tipo de listas, mientras ha querido recordar a oyentes míticos de la historia de 'Herrera en COPE', como Mari Carmen.

Jaime Peñafiel, Luis del Olmo y José María García

"Noticias de interé", es lo que ha traído Jaime Peñafiel al Grupo Risa. "Felipe vi ha dicho que las ffaa están preparadas para cualquier escenario", tras lo que ha querido matizar: "Valgo más por lo que hablo, que por lo que digo, que por lo que cayo". Antes de irse, ha querido mandar un abrazo a Carlos Herrera, quien se encuentra en el pueblo más divertido de Castilla: "San Martín de Brómista". Lo que sí ha hecho Peñafiel es invitar a "Victoria Frigorífica" a "hacer el Camino con Herrera".

Don Luis del Olmo, por su parte, le ha querido dedicar un poema a Carlos Herrera antes de dar paso a "las empresas colaboradoras", como ha sido el caso de "Peluquerías Mechas de Menos. Confía en nuestros estilistas peluqueros, Fabio Capello y Maldini", ha dicho. Otro tema fundamental ha sido sin duda el recordatorio de que hoy es el "día internacional del abanico inalámbrico".

Otro invitado de excepción en la sección del Grupo Risa ha sido José María García, quien ha mostrado su enfado con el pequeño accidente durante la tertulia de los oyentes con Antonio Naranjo del lunes. García ha deseado que rueden cabezas. Aun así, ha querido recordar dos emboscadas, una a Ana Rosa Quintana, cuando Herrera le recordaba que "la entradilla de las 7 la hago pa' ti", y otra a Toñi Moreno, la que confesó a Carlos Herrera que en sus inicios en la profesión "era cuando estaba perdidamente enamorada de ti".

Para terminar, la canción de José Luis Perales dedicada al Camino de Santiago de Carlos Herrera.