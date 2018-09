La desternillante canción del lazo amarillo del 'Grupo Risa'

El Grupo Risa ha vuelto este viernes a 'Herrera en COPE' para hacer reír a todo el equipo del programa y a la audiencia. Los cómicos han querido destacar que Herrera se ha quedado en Canarias después de hacer el programa de ayer en Tenerife. "Habrá perdido usted el avión", le han dicho. Además, han recordado que el comunicador ha vuelto a trincar. "Ni seis días de temporada y ya está en Tenerife atracando. ¿Dónde ha sido esta vez? En 'Los Limoneros'. Mi mensaje de condolencia a los propietarios de "Los Limoneros". No habrán dejado ni un limonero", han dicho entre risas.

En el repaso de la semana, primero han reflejado el error de Herrera al hablar de fútbol. "La goleada de la selección a Croacia merece un comentario. A nadie le gusta que le metan seis en su casa". Ningún problema si no fuera porque el partido se jugó en Elche. Después, han querido recordar las lamentaciones de Herrera cuando Sánchez dijo que quería seguir de presidente hasta el 2030. "Madre mía, madre mía, Dios nos libre... Hasta el 2030 y que quiere cambiar el país... Señor señor, que esto no lo va a conocer ni la madre que lo parió". Pero ante las lamentaciones, ¡qué mejor que una cumbia! Y así, todo el equipo se ha puesto a bailar con un Herrera usando un extraño acento mexicano.

Después, han recordado la entrevista al consejero de Interior de la Generalitat, Miquel Buch, y la polémica por los lazos amarillos. Para el dirigente independentista, no tenía la misma carga simbólica ponerlos que quitarlos. Y, con esta percha, Grupo Risa ha modificado la letra de la mítica canción del tractor amarillo. "Yo tengo un lazo amarillo, que es lo que se lleva ahora. Yo tengo un lazo amarillo, porque en España nos roban. No lo retiren señor, porque será muy probable que le dejemos el coche como un descapotable / Si llevo el lazo amarillo, se me pone alegre el Rac1. Póngase el lazo señor, al bajar por Canaletas. Pongáselo señorita por ejemplo entre las TV3 / Mira que sois estresantes con este rollo del lazo, pues resulta muy cargante. Y además, es un latazo".

Por último, Grupo Risa ha querido recordar el estreno del programa 'Radio Carlitos Deluxe' las madrugadas del sábado al domingo. Jesús Luis, sin embargo, no estaba satisfecho porque Herrera mencionó que uno de los temas "te lleva por la carretera del infierno". "En la COPE, carreteras al infierno no. ¿Por qué no puso usted "Escalera al cielo" de Led Zeppelin?", le ha preguntado Jesús Luis. Después, el miembro de Religión COPE le ha presentado los temas que forman su playlist en Spotify de nombre "Jesus List Sacrist Dance". En esa lista, aparecen "Another day in the paradise" de Phil Collins, "A dios le pido" de Juanes o "Ave María", de Bisbal. También parecía que iba a estar "Don Diablo" de Miguel Bosé, pero luego se ha dado cuenta de que era un error. "Se me ha colado. ¿Cómo se excomulga una canción en Spotify?", ha preguntado entre las risas del resto de compañeros.