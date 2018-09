El nuevo hit musical del 'Grupo Risa', de los que le gustan a Herrera...

Este viernes el 'Grupo Risa' ha vuelto a los micrófonos de 'Herrera en COPE' tras los meses de verano sin ponerle su peculiar espejito al presentador del espacio.

En esta ocasión, el trío de cómicos formado por David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco han parodiado hasta al mismísimo Matías Prats. Y como no, a Adolfo Arjona. “Está muy guapo, Carlos. Pero yo también, ¿a que sí?”, le espetó a Herrera antes de dar inicio a sus archiconocidas crónicas negras.

Jesús Luis tampoco podía ser ajeno a este inicio de temporada. Y como no, se dirigió a su público para indicarle que su espacio cambia de hora. “Me viene muy bien empezar a las 06:30 porque justo después del 'after' voy al directo”. Pero se refería al after save. ¡No seáis mal pensados!

“¿Qué es el blanqueamiento anal? Color rosáceo. Blanco-G. Blanqueamiento genital. Un poquito violáceo. Ponerme en la puerta trasera de rosa. Color rosáceo. Color violáceo”, ha sido el hit que en esta ocasión ha traído el Grupo Risa.

“Todo el mundo quejándose porque Pedro Sánchez mete a su mujer en el IE, y nadie dice nada de que Herrera mete a su hijo en el programa”, ha sido otro de los zascas que le lanzaron a Herrera por la nueva colaboración musical de Alberto. “Claro, porque no se puede desfilar por la radio”, respondieron en relación a su hija, la modelo Rocío Crusset.

¡Buenas noches, saludos cordiales y que cada palo aguante su velaaaaaaa!, se despidieron hasta el próximo viernes, cuando volverán a hacerle su sesión de control semanal a Carlos Herrera.