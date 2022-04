El Grupo Risa celebra la ausencia de Herrera por la revisión técnica al ritmo de "Libertad, Libertad"

Alberto Herrera no ha escapado a los aguijones de los tres cómicos que le han utilizado de hilo conductor para poner en antena al otro Maldonado, el hombre del tiempo.

El otro Jaime Peñafiel ha dejado en la antena su crónica de la Casa Real destacando que Felipe Vi ha sido honesto al dar a conocer su patrimonio y ha vuelto a criticar a la reina, pero con una alabanza a Herrera: "la reina iba de verde para homenajearle a usted por lo del Betis".

Tampoco han faltado el otro Luis del Olmo que ha subrayado las virtudes de uno de los mitos de Herrera, Tifanny Towers, un mito inconfesable del líder de las mañanas.

El otro Iñaki Cano no ha pasado por alto los sustos que le da su mujer, con "lo buena profesional que es", que sueña hasta con la publicidad y rastreatorrrrrrrr.

El trío humorístico no ha querido dejar sin analizar la final de la Copa del Rey y el cambio de opinión del director de Deportes de esta casa que antes de la final no dejaba manga por hombro al criticar la vestimenta de Herrera por la mañana con su camiseta del Betis, y como cambiaba el tema tras el triunfo de los verdiblancos. No se pierdan lo que ha dicho al respecto el otro García.

Y ¿qué canción nos han traído este jueves?¿Quién ha sido el encargado de interpretarla? No podía ser otro, el otro Salaverri que ha entonado "Libertad, Libertad" que celebrarán sin duda cuando Herrera no pueda estar en antena por la revisión técnica de la próxima semana: "Libertad, libertad, sin líder libertad/ desayunaré mantequilla porque habrá libertad / y si no ha venido otro día vendrá".