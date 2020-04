El Grupo Risa revela que Mariano Rajoy ya sabe quién le ha denunciado

Como cada viernes, El Grupo Risa le ha puesto 'El Espejito' a Carlos Herrera para analizar los momentos más comprometidos de la semana. En esta ocasión, el trío de cómicos formado por David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco descubren quién ha sido el que ha denunciado al expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy pillado "in fraganti" saltándose el estado de alarma y el confinamiento derivado de él para salir a la calle y hacer deporte.

El otro Mariano Rajoy no tiene miedo a decir quién ha sido el chivato a un medio de comunicación que le ha seguido hasta grabarle en acción, "es el vecino el que elige el alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde". Se queja el otro Rajoy de no poder dar gusto a todo el mundo: "Si salgo, mal porque no cumplo las normas y si salgo, mal también, porque no me muevo".

El otro Jaime Peñafiel ha vuelto a estar genial, una semana más su punto de mira lo ha fijado en la reina Letizia de la que dice que ha aprendido a tocar la guitarra y sale a las 20.00 horas al balcón de la Zarzuela, pero no para aplaudir sino para que la aplaudan a ella porque se cree Mark Knopfler y ha versionadeo "Ella" de Alejandro Sanz con frase como "Ella antes era la princesa ahora es la reina consorte...".

Tampoco hay que perderse la versión de un vieja canción, un poquito subidita de tono y con aire flamenco sobre las camisetas que cada día luce el comunicador, Carlos Herrera, desde su confinamiento.

El otro padre Jesús Luis como ha escuchado esta semana que cuando acabe el confinamiento María José Navarro se va a casar con su novio, Alberto Herrera Montero, se ha imaginado como será ese momento.

Y otro José María García cree que el programa lo puede hacer Perry, el cachorro de María José Navarro que esta semana se ha colado en antena mientras estaba hablando Goyo González.