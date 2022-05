"Estaba tan ciega de amor": Mari Jose descubre los secretos de su ex Alberto Eduardo Herrera

En esta nueva página del diario radiofónico más exitoso de las ondas, María José Navarro ha querido recordar cómo ayer, hablando del compromiso con el que ya es su ex, Alberto Eduardo, los fines de semana el joven se justificaba con que "le surgían cosas", de forma que para Mari Jose, "no había manera de verse", con el motivo de sus suspiros.

Y aunque parezca poco apropiado airear los trapos sucios en pleno directo del programa líder del prime time de la radio en España, nada menos, María José Navarro se reconoce como una "persona muy partidaria de la venganza".

Las excusas con Pepelu

En todo este tiempo de relación infructuosa con Alberto Herrera, María José ha recordado cómo se le hacía "la cobra" una y otra vez todos los jueves por la tarde, todo ello con una excusa de lo más recurrente. Este diario bien lo sabe, mejor lo conoce y es el amigo del alma de Alberto Eduardo, el tal Pepelu, quien además comparte el piso de Tomares con Alberto Eduardo, piso por el que pasa cualquier persona, menos claro está quien escribe estas páginas en las ondas de 'Herrera en COPE'.

Aunque Navarro también recuerda cómo "los lunes todo eran cariños", no ha podido obviar que durante los tan ansiados fines de semana los dos felices amigos se encontrarían disfrutando de "una piscina del Toys 'R' Us", la cual ha sido colocada estratégicamente en el piso de Tomares en el "balcón del patio de luces", para que el pobre Pepelu, aquejado de tantos males, pueda poner en remojo los pies.

Afortunadamente, y para poder comprobar todas sus sospechas, María José Navarro ha recibido la llamada de Pepelu, en exclusiva, en primicia, con claridad, se escuchan las explicaciones del amigo del alma de Alberto Eduardo, quien explica, tratando de cubrir a su compinche que lo suyo son "una serie de infortunios", fin de semana tras fin de semana.

La realidad de la relación

Navarro no traga con ello y asegura saber la verdad, asegura que Pepelu "está estupendo" y tiene claro qué ha estado pasando con su ex Alberto Eduardo todos estos meses de relación frustrada: "Se me han ido pegando capotazos durante muchos meses. Estaba tan ciega de amor", se lamenta entre las páginas de su diario Mari Jose.

Pero no todo pueden ser lamentos, y es que Navarro termina por confirmar que su figura goza del aplauso de "un público muy fiel", un público que es "muy de última hora en los bares". Navarro, orgullosa, asegura que gusta "mucho a los jóvenes, sobre todo progresistas", un target de audiencia sentimental entre el que "arraso", afirma antes de escuchar a uno de esos chiquillos que tanto la admiran.

"Es una mujer estupenda", se puede escuchar en el testimonio de un admirador que termina por dar paso a un aviso de María José Navarro al ex, a Alberto Herrera: "Luego vendrán los llantos".

Te puede interesar:

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado