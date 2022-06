La nueva traba de Herrera a María José Navarro: “Este verano tampoco vamos a coincidir”

"Querido diario, está mi ex de vacaciones. Yo que pensaba que este verano a lo mejor las cosas igual se encaminaban y ná, no vamos tampoco a coincidir" así comienza María José Navarro la nueva página de su diario.

Si alguien tiene esperanzas en que ella y Alberto Eduardo Herrera Montero se arreglen, deben empezar a deseperar: "él descansa ahora y cuando yo descanse con tó la calorina, Alberto Eduardo estará trabajando. Lo hace su padre adrede, que yo lo sé. El Herrera ha dicho 'vamos a ver si nos cargamos para siempre está pareja que no puedan ir ni una tarde juntos a Torrevieja', que nos iba a dejar Naranjo el piso (que dijo Naranjo, 'tiene el piso dos habitaciones porque si tuviera una, no lo dejaba'). Normal, las cosas hay que hacerlas correctas y decentemente, pero no cada uno por su lado.

Sigue contando María José que sabe dónde está su ex de vacas porque cuando se despidió del equipo le preguntó. "¿Y dónde te vas de vacaciones, si es que se puede saber? Y me dijo a Santa Pola que tengo un amigo que va a ir con sus dos niños y luego cogeré la furgoneta y me acerco a Isla Cristina que me invitado Eduardo el técnico al piso de su suegra".

"El piso de la suegra de Eduardo es una locura" nos desvela María José a la que ambos destinos de Alberto le parecen perfecto porque así no va a "ni formentera ni a sitios de esos llenos de muchachas con bikinis con la misma tela que una servilleta de té".

Por si interesa y pese a estar de vacaciones, Alberto se ha puesto en contacto con María José.