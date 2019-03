Otegi en el ‘Desfibrilador de tontos’ de Santi González

Muchos son los temas de los que hablan los pacientes en la sala de espera del 'Desfibrilador de tontos' de Santi González en 'Herrera en COPE'.

- Ricard Ustrell en el programa Quatre Gats, de Tv-3, preguntó a Arnaldo Otegi ¿Cree que hacen falta más Ernest Lluchs en la política española? y el batasuno respondió: sí, era un hombre dialogante. Debió decir: “Sí, necesitábamos materia prima”.

- Louella Parsons observó en mi blog: “Me encantaría que, en el último momento, se apuntara VOX a la manifestación del viernes y se pusiera Rocío Monasterio entre Adriana Lastra e Irene Montero. Sería maravilloso”. Por comparar.

- Afkapa: A Otegi solo le falta el viernes ir a la mani feminista para reivindicar la memoria de Yoyes.

- Vigía dijo:Alguien debería decirle a Pedro Sánchez que sí, que los viernes Sociales; pero que los lunes , martes, miércoles y jueves, Matemáticas.

- Una tal Olga retaba a Juan Carlos Girauta: “Defender la libertad desde tu posición de hombre blanco europeo es muy barato”, a lo que el portavoz de Ciudadanos en el congreso replicó: “Si te parece me hago africana”. No lo hagas, Juan Carlos, no vaya a ser que Begoña te denuncie por intrusismo.

- Mira, Herrera, como te digo una cosa te digo la o: cuando veo a Noelia Vera junto a Echeminga me recuerdan cada vez más a Maricarmen y uno de sus muñecos. Ayer abogaron por la paridad en todas las instituciones y pidieron a Reverte que dejara su sillón en la Real Academia en favor de alguna mujer. No dieron nombres, pero podría ser Jone Belarra.