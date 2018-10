Las ilegalidades de Echenique en el 'Desfibrilador de tontos' de Santi González

Distintos personajes colpasan la sala de pacientes del 'Desfibrilador de tontos' de Santi González en 'Herrera en COPE'.

Pues mira, ya que hablábamos de Echenique, Philmore A. Mellows trae una noticia que le afecta: El Ayuntamiento de Carmena expedienta a Echenique por obras ilegales en su piso del barrio de Salamanca, el barrio más caro de Madrid. Y aporta su ración de espabilina_ “Es superior a sus fuerzas. Echenique y su relación con la legalidad son líneas paralelas. Por más que se prolonguen nunca llegan a encontrarse”.

- Alégrame el día, también llamado Harry el socio en Twitter: “Me sigue gente con lazo amarillo a la que le gustas mis chascarrillos y se ríen con mis cosas. Hoy, algunos de ellos han huido despavoridos porque en el aniversario de los Jordis les he deseado “Y que cumplan muchos más”. Se ve que por lo que sea no han entendido el concepto”.

- Tess: No conozco ningún otro país europeo, salvo España, en el que la izquierda odie tanto a su país, a su bandera , su himno, el patriotismo y a la gente que ama su nación.

- Carmen Álvarez: Como pseudo analista política que soy, tengo el convencimiento de que Iván Redondo odia a Pedro Sánchez.

- El gran Paco Igea, diputado por Valladolid, parafraseea un mensaje del doctor Sánchez a la pequeña Irene. "Querida Irene: Cuando seas mayor recuerda que en la vida no solo el poder es important. La sinceridad, el trabajo honesto, el compromiso y el amor a la verdad, puede que no te hagan presidenta, pero te harán ganar el respeto de los demás. El Falcon no te llevará tan lejos".