Isabel Celaá en el 'Desfibrilador de tontos' de Santi González

De todo se habla en la sala de espera del 'Desfibrilador de tontos' de Santi González en 'Herrera en COPE'.

- Cómo no. El Murga me envía un tuit de Helena Carpintero. Con h: Helena, no Carpintero. Y dice la buena mujer que las vallas de Ceuta y Melilla son heteropatriarcales. No diré más.

- Otra que lo tira, la ministra portavoz, Isabel Celaá, administradora del maná: “Sin este Gobierno, 60.000 niños no habrían comido este verano”.

- Uxue Barkos presidenta del Gobierno de Navarra piensa obligar a que todos los niños de 0 a 6 años “tengan vivencias sexuales a través de juegos eróticos infantiles”. Están enfermos y no es de cáncer.

- Cristian Campos: Tanta matraca en la Sexta con Urdangarín y al final resulta que el que vive como un Rey en la cárcel es Oriol Junqueras!

- La última ocurrencia de Iván Redondo: la foto del doctor Sánchez donando sangre en La Moncloa para las Fuerzas Armadas Españolas ¡en misiones de paz!

- El compromiso anunciado por el doctor Plagio de que en los próximos PGE incluirá un plan de empleo para Andalucía y del que ya hablábamos ayer, sigue teniendo eco. Lo último, Federico Jiménez Losantos: “Ya hay un plan de empleo para Andalucía, Falconetti. Lo creó Felipe González, no creó ni un solo puesto de trabajo, pero sí creó muchos parados más. Se llama PER”. A mí, como te digo una cosa te digo la o, me parece que esto de Federico se acerca al bajonazo. ¿Qué quiere, que las buenas ideas no las plagie?