Irene Montero y sus 46 millones de votantes en el ‘Desfibrilador de tontos’ de Santi González

La campaña electoral está dando mucho de qué hablar entre los pacientes del 'Desfibrilador de tontos' de Santi Gonmzález en 'Herrera en COPE'.

- Arnaldo Otegi había escrito: Los que creemos en los valores más profundos de la democracia…Louella Parsons opuso una cita del gran Luigi en mi blog: Los valores más profundos de la democracia, Otegi los esconde en un zulo.

- Pedro el Guapo se puso feminista por mor de la campaña: “Queremos un país en el que las mujeres no deban escoger entre ser madres y desarrollarse profesionalmente, ni resignarse a cobrar un 20% menos. Queremos una España en la que las mujeres no vuelvan a casa con miedo".

- Mi admirada Virginia G68, que es madre, lista, guapa, y está desarrollada profesionalmente, respondió en Twitter: “Queremos un trabajo como el de Bego”.

- Eso sí. No hay rosa sin espinas. Ella, Irene Montero, que no se irá hasta que se ponga de parto, en campaña: “A lo mejor, Villar Mir y Florentino Pérez tienen más poder que un diputado o una diputada, pero seguro que no tienen más poder que los 46 millones de españoles y españolas que estáis convocadas a las urnas el 28-A.

- Parker, que había ido a Covarrubias a comprar morcillas, preguntó: “¿Desde cuando pueden votar 46 millones de españoles, Irene Montero?

- Libertad Digital: En Podemos quieren rebajar la edad de votar a los 16 años, pero visto a Irene Montero le salen 46 millones de votantes, debe de ser qye quieren rebajarla a los 16 meses.

- Pablo Iglesias: “No sé qué vale el Fairy. Compro Mistol, que es más barato”. Como lo sabe? Twitter ha traído una foto en la cocina de su casa de Vallecas, con una botella de Fairy sobre la encimera.

- Valkiria tuiteó la frase de la desesperación de Sánchez a los indecisos: “Aunque no les guste como candidato soy la opción menos mala”